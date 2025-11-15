قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعي الشعب أسهم في استقرار الوطن ودعم التنمية وجهود السلام
هل يأثم من لم يقرأ سورة الكهف أمس الجمعة؟.. لا تهملها لـ7 أسباب
أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. نيسان وهوندا شراكة استراتيجية دون اندماج
البيت الأبيض يعقد 3 اجتماعات لبحث العمليات العسكرية المحتملة بفنزويلا
سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
انفعال ونصيحة | أبلة فاهيتا تخطف الكرسي من عمرو أديب.. وتؤكد : برنامجي ديمقراطي
بعد اختيار هدفه في شباك الأهلي.. كيف يفوز عمرو ناصر بجائزة بوشكاش؟
بريطانيا تعلن دعمها لمشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.. الانسحاب الإسرائيلي على مراحل محددة
تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين
ماذا تسمى سورة النصر؟.. انتبه لـ10 أسرار إذا كنت من المظلومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فى البنوك ومكاتب البريد.. طرق سداد تكاليف حج القرعة 2026

الحج
الحج
مصطفى الرماح

تواصل وزارة الداخلية تلقى تكاليف رسوم الحج من الفائزين بحج القرعة من والتى بدأت من يوم الإثنين الموافق 10 /11 /2025م وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 24 /11 /2025م.

أعلنت وزارة الداخلية عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 1447هـ/ 2026م .. لإستكمال إجراءات السفر والتعليمات التى يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

وذلك على النحو التالى:

تحصيل تكاليف حج القرعة

- يبدأ سداد كامل تكاليف الحج بدون أية زيادات عن العام الماضى بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة")، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 10 /11 /2025م وحتى يوم الإثنين الموافق 24 /11 /2025م.

- يكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (220300 مائتان وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه فقط) تكلفة الحج بدون تذكرة السفر بالطائرة "جارى تحديدها فيما بعد" لكل فائز على حدة فيما عدا حــالات (كبار السن - ذوى الهمم "ومُرافـقيهم الوجوبيين") يكون السداد لهما معاً.. حـــيث يتم الســداد بموجــب بطاقــة الرقــم القــومى السارية الصلاحية ، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافيـة تفرضـها السلطـات الســعوديـة ، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج

يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

- جواز سفر مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 8/2/2026م الموافق (20) شعبان 1447هـ ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.. وسيتم رفض إستلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

- البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW) ، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

- تقرير طبى مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلاً، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية التى تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج .. على أن توضع التقارير الطبية داخل مظروف.

- صورة من الصفحة الأولى بجواز السفر "صفحة البيانات" بالإضافة لإسطوانة (C.D) تحتوى على صورة الصفحة الأولى "صفحة البيانات" من جواز السفر الخاص بكل حاج من حجاج كل قسم ومركز شرطة على حدا.

- ما يُستجد من أى إشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.

- البصمة العشرية للحاج "فيش حج مميكن".

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941م وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدى عند السفر وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشـرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام "يتنبه على الحجاج بضرورة الإحتفاظ به لتقديمه بمنافذ الخروج عند الطلب".

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم "يتنبه على الحجاج بضرورة الإحتفاظ به لتقديمه بمنافذ الخروج عند الطلب".

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تُطلب فقط من الفائزين بقرعة الحج الذين تبين سابقة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية خلال أوقات معاصرة للحج.

-  أى مستندات أو ضبواط أخرى تطلبها السلطات المصرية والسعودية.
يلتزم الحجاج المسددين للتكاليف بضرورة إتباع ما يلى

- الإلتزام بالتعليمات الصادرة من الســـلطــات السعــوديــة بشـأن الإجـراءات الإحــترازيــة والوقـائيـة المُقــررة الواجب إتباعها.

- على الحجاج الذين يحتاجون إلى عناية طبية خاصة حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها والأدوية الممنوعين من تناولها وإصطحابهم كمية كافية من الأدوية التى يستخدمونها بشكل شخصى .. وكذا احتفاظهم بالأدوية الخاصة بعلاجهم فى أغلفتها الأصلية وبالتقارير والوصفات الطبية التى تفيد إستخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج وضرورة إبرازها لمأمورى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها التى تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودى (16,000 دولار أمريكى "ستة عشر ألف دولار أمريكى") أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.

-الإلتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير.

-  الإلتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

-الإلتزام بتعليمات السلطات السعودية أثناء تفويج الحجاج من المخيمات بمشعر "منى" إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمى مع عدم الإفتراش بالطرق ويحذر على الحاج التزاحم والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

- تفادى الخروج والتحرك فى درجات الحرارة العالية حرصاً على سلامة الحجاج وتجنباً لعدم الإصابة بالإجهاد الحرارى.

وزارة الداخلية رسوم الحج حج القرعة الفائزين بحج القرعة إجراءات السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

منح طالبة 11 درجة وإلحاقها بطب

بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

حسام حسن

بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

حملات بحي جنوب الغردقة لرفع الإشغالات وفحص تراخيص الكافيهات والمحال

صورة موضوعية

حملة لحي شمال الغردقة للرقابة على الأنشطة التجارية ورفع الإشغالات

صورة موضوعية

حي شمال الغردقة ينفذ مرورًا ميدانيًا مفاجئًا لرصد المخالفات والتصدي لها

بالصور

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين

أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد