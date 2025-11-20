قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
فن وثقافة

عقب انتقادها | سلمى عبد العظيم تستعطف جمهورها بعد خلعها الحجاب .. ماذا قالت

ميرنا محمود

حاولت البلوجر سلمي عبد العظيم تبرير خلعها للحجاب بعد أن تعرضت لموجة ضخمة من الانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا.

وكتبت سلمى عبر ستوري إنستجرام : مفيش أي مبرر ف الدنيا ممكن اقوله علي اللي عملته دا ومش بشجع ولا بنصح اي حد اطلاقاً ف لحظة ضعفت فيها غصب عني وعارفه كويس ان ربي وديني مبيأمرنيش ب ده ادعولي ان ربنا يردني للحجاب مره اخرى.

وأثارت البلوجر سلمي عبد العظيم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرارها المفاجئ بخلع الحجاب.

و نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عدة صور  جديدًا ظهرت فيه بشعرها، ما تسبب في موجة كبيرة من التعليقات والانقسامات بين المتابعين.

وعلقت على الصور كاتبة:" لقد حاولت جاهدة حماية ذلك الجزء مني،واليوم، أنا الشخص الذي لم يعد قادراً على حمايته بعد الآن.

يذكر  أن احتفلت البلوجر سلمى عبد العظيم بعقد قرانها على البلوجر علاء جمال في أجواء مميزة.

