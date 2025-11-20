عقب انتقادها | سلمى عبد العظيم تستعطف جمهورها بعد خلعها الحجاب .. ماذا قالت

حاولت البلوجر سلمي عبد العظيم تبرير خلعها للحجاب بعد أن تعرضت لموجة ضخمة من الانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا.

وكتبت سلمى عبر ستوري إنستجرام : مفيش أي مبرر ف الدنيا ممكن اقوله علي اللي عملته دا ومش بشجع ولا بنصح اي حد اطلاقاً ف لحظة ضعفت فيها غصب عني وعارفه كويس ان ربي وديني مبيأمرنيش ب ده ادعولي ان ربنا يردني للحجاب مره اخرى.

وأثارت البلوجر سلمي عبد العظيم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرارها المفاجئ بخلع الحجاب.

و نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عدة صور جديدًا ظهرت فيه بشعرها، ما تسبب في موجة كبيرة من التعليقات والانقسامات بين المتابعين.

وعلقت على الصور كاتبة:" لقد حاولت جاهدة حماية ذلك الجزء مني،واليوم، أنا الشخص الذي لم يعد قادراً على حمايته بعد الآن.

يذكر أن احتفلت البلوجر سلمى عبد العظيم بعقد قرانها على البلوجر علاء جمال في أجواء مميزة.