لا يمكن السكوت.. أول رد من عبد الله رشدي على البلوجر أمنية حجازي

علق عبد الله رشدي، الداعية الإسلامي، على تصريحات زوجته السابقة، البلوجر أمنية حجازي، بعد ظهورها إعلاميا والإدلاء بتصريحات عن تفاصيل زواجهما والخلافات التي حدثت بينهما، مؤكدة أنها اختارت التحدث إلى العلن ردًا على ما اعتبرته "محاولات لتشويه صورتها" على منصات التواصل الاجتماعي.

أول رد من عبد الله رشدي على البلوجر أمنية حجازي

وفي أول رد منه على تصريحات زوجته السابقة، كتب الداعية عبد الله رشدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا حمل عنوان «توضيح مهم»: "لو كان فيه واحدة تفصيل… لو هفصل واحدة ليا هتبقى أنتِ، الجملة دي ما قلتُها إلا عن هاجر رحمها الله".

واختتم عبد الله رشدي منشوره "دا فقط ما أراه أنه يستحق الرد، ودا هو ما أرى أنني لا يسعني قبولُه أو السكوت عليه، وشكرًا على دعمكم بجد… الحمد لله على فضلِه".

وكانت البلوجر أمنية حجازي، تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بعد خروجها بتصريحات عن زواجها من عبد الله رشدي واصفة إياه بأنه لم يدم طويلًا، ووصفت تجربتها بأنها كانت مليئة بالصعوبات والتحديات.