أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
فن وثقافة

خالد النبوى: اشتغلت مع ريدلي سكوت بالصدفة .. وبعتبر نفسي مهاجر

مهرجان القاهرة السينمائى
نجلاء سليمان

عرض فيلم المهاجر للنجم خالد النبوى، فى سينما الهناجر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى لدورته الـ 46. 

وأقيمت ندوة للنجم خالد النبوى، بعد عرض الفيلم و أدارها الناقد زين العابدين خيرى، وأكد خالد أنه دائما بيحن لبلده المنصورة و أن الهجرة فى حياته ليست فى الأفلام فقط و أنما فى الحقيقة أيضا.

وقال خالد النبوى:" كنت دائما بسعى لشغلانه أكسب منها عيش وحسيت بالسعادة لما بدأت أمثل فى الجامعة، وعمرى ما كنت بسعى للعالمية و عمرى ما كان عندى أحلام أنى أمثل فى مكان محدد و فيلم المهاجر جالى بالصدفة  وممتن جدا للجمهور و ممتن للناس ولكل لحظة عيشتها".

وتمنى خالد النبوى،أن الشباب و الأجيال القادمة حلمها يكون فى البلد و ليس فى الخارج، قائلا:" نفسى الكل حلمه يبقى فى بلادنا ويبقى مواطن درجة أولى وليس مواطن درجة ثانية فى بلاد بره وضرورى نخلى بلادنا حلم لولادنا".

وقال خالد النبوي إنه شارك في فيلم مملكة الجنة مع المخرج ريدلي سكوت بالصدفة وأجرى تجربة آداء في إسبانيا لمدة يوم واحد ووافق على مشاركته سريعاً. 

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية. 

خالد النبوى سينما الهناجر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى مهرجان القاهرة السينمائي

