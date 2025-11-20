محافظ الغربية يتفقد سير العمل في مشروعات البنية التحتية وأعمال التطوير الحضاري بسمنود

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة بمدينة سمنود، لتفقد سير العمل في مشروعات البنية التحتية وأعمال التطوير الحضاري، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة حضارية حقيقية على أرض الواقع تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، تابع المحافظ أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة منشية التحرير (عزبة الناموس)، الذي يخدم أكثر من 21 ألف نسمة في مناطق عزبة الناموس، الصنايع والمعهد الديني. وشدد الجندي على تسريع معدلات التنفيذ، تكثيف حجم الأعمال، والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، لضمان تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أن المشروع يشمل محطة رفع حديثة بمساحة 445 مترًا مربعًا، وشبكات انحدار بطول 32 كم، وخط طرد بطول 1.3 كم بقطر 560 مم من خامة البولي إيثيلين، بالإضافة إلى تنفيذ عداية دفع نفقي أسفل كوبري أبو إسماعيل بطول 77 مترًا، بما يمثل طفرة في تطوير البنية التحتية بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش ترعة الساحل، الذي يمتد على طول 650 مترًا وبعرض 18 مترًا، من كوبري مرور سمنود وحتى كوبري هندسة الري، ضمن خطة لتحويل الكورنيش إلى متنفس حضاري ومكان ترفيهي متكامل يليق بأهالي المدينة. وأكد الجندي أن المشروع يشمل أرصفة حديثة، سور معماري مميز، أعمال تدبيش لحماية ضفاف الترعة، منظومة إنارة متطورة، مقاعد وبرجولات، ومساحات خضراء، لضمان بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

جولة ميدانية

وخلال الجولة، أجرى المحافظ جولة تفقدية داخل حديقة سمنود العامة، موجّهًا بسرعة تطويرها وتجهيزها لتكون مكانًا آمنًا ومريحًا للترفيه والاستجمام لجميع فئات المواطنين، مع تحسين الممرات، وتنسيق المساحات الخضراء، وتوفير تجهيزات حديثة للزوار، وهو ما لاقى تقدير المواطنين الذين تفاعلوا مع المحافظ خلال الجولة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن ما تشهده سمنود من مشروعات تنموية يأتي ضمن خطة شاملة للنهوض بالخدمات والبنية التحتية في كافة مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تخوض سباقًا مع الزمن للانتهاء من هذه المشروعات لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وقال المحافظ: «نعمل على سرعة نهو الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.. المواطن هو أولويتنا الأولى، وهدفنا الأساسي هو توفير بيئة حضارية وخدمات تليق به».

تحسين خدمات المواطنين

واختتم المحافظ جولته بتوجيه تعليمات مشددة لجميع الجهات التنفيذية بضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة وعدم السماح بأي تأخير في تسليم المشروعات، مؤكدًا أن محافظة الغربية تواصل العمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات متطورة، تواكب طموحات المواطنين، وتبني مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.