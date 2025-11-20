محافظ الغربية يفتتح مدرسة التربية الفكرية بطلعت حرب بعد تطوير شامل

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس هشام الخولي، أعمال رفع كفاءة مدرسة التربية الفكرية بطلعت حرب، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، ضمن المبادرة المجتمعية التي نفذتها مؤسسة الخولي للأعمال الخيرية وتنمية المجتمع، في إطار الاهتمام غير المسبوق الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعم ورعاية الطلاب من ذوي الهمم.

توجيهات محافظ الغربية

وعقب الافتتاح وقص الشريط، حرص المحافظ على التحدث مباشرة مع الطلاب من ذوي الهمم وأسرهم، مستفسرًا عن احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدًا لهم: «أبناؤكم محل اهتمامنا الكامل، وسنواصل توفير أفضل بيئة تعليمية تضمن راحتهم وتطوير مهاراتهم».

كما حرص خلال جولته على مشاهدة العروض الفنية التي قدمها الطلاب، مشيدًا بمستوى الإبداع والمهارة فيها، ومؤكدًا أن هذه الأنشطة تعكس قدراتهم وتساهم في صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم بما يواكب احتياجاتهم التعليمية.

تحرك تنفيذي عاجل

وشملت أعمال التطوير تحديثاً شاملاً للبنية التحتية للمدرسة، حيث تم تركيب إنترلوك جديد للممرات والفناء الداخلي لتوفير حركة آمنة وميسرة للطلاب، وزراعة مساحات خضراء في المدرسة لإضفاء جو من الحيوية والجمال، مع تجهيز مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية والفنية، وتطوير المعامل والمكتبات وصيانة المرافق الصحية، بما يضمن بيئة تعليمية محفزة وآمنة.

ولم تقتصر أعمال التطوير على الجانب التعليمي فقط، بل شملت لمسات إنسانية هامة لراحة أولياء الأمور، حيث تم تجهيز استراحة مزودة بتندات تحميهم من أشعة الشمس أثناء انتظار أبنائهم، في تأكيد على حرص المدرسة على توفير بيئة مريحة وداعمة لكل الأسرة التعليمية.

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره العميق للمهندس هشام الخولي، رئيس مؤسسة الخولي للأعمال الخيرية وتنمية المجتمع، على دوره الفاعل ومساهمته الكبيرة في تطوير المدرسة، مشيراً إلى أن تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني هو حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة، ويعكس حرص الجميع على دعم العملية التعليمية وتقديم بيئة متكاملة لأبناء غرب المحلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن رفع كفاءة بيئة التعليم للفكرية وإنشاء مساحات مريحة للأهالي والطلاب يمثل استثماراً حقيقياً في قدرات أبنائنا، ويشكل خطوة مهمة نحو تقديم دعم نفسي وعقلي متكامل لهم.

أخبار محافظة الغربية

وفي ختام الزيارة، قام المحافظ بالتقاط الصور التذكارية مع الطلاب من ذوي الهمم، معرباً عن فخره واهتمامه بطلاب مدرسة التربية الفكرية، ومشيداً بالدور الفعّال لمؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية متكاملة.