مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة الغربية لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير والمشرف على قطاع الاسكان والمرافق، وبرئاسة المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بزيارة إلى محافظة الغربية لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات، يرافقه المهندسة رانيا محمد منير، رئيس الإدارة المركزية للإسكان بالقطاع، وبعض قيادات قطاع الإسكان والمرافق.

تأتي الزيارة استكمالاً لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظات أو التابعة لجهات الدولة المختلفة.

وقد بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الغربية، وتم مناقشة كل ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وكافة المشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف علي تنفيذها.

ثم التقى وفد قطاع المرافق، اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتم استعراض مشروعات الإسكان بالمحافظة ومنها تجربة المحافظة في الإحلال والتجديد لعمارات الإيواء العاجل بمنية المحلة الكبرى، وذلك بحضور مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.

ثم قامت مسئولو قطاع المرافق بزيارة بعض مشروعات التي تشرف علي تنفيذها مديرية الإسكان بمحافظة الغربية، ومنها (مشروع إنشاء أبراج سكنية تجارية إدارية بشارع عبد المنعم رياض – طنطا ، ومشروع إنشاء المبني الإداري الجديد لمحافظة الغربية ، ومشروع استكمال مجمع خدمات مرور المحلة الكبرى ، ومشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد ، ومشروع إنشاء عمارات أبو شاهين (23 ، 24) إيواء عاجل بالمحلة الكبرى، ومشروع إحلال وتجديد عمارات 1 ، 2 ، 9 سكن أداري لمصنع الغزل والنسيج ، متابعة أعمال صيانة مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"، وموقع " أبراج الجلاء بطنطا – عدد 3 أبراج سكنية " ) .

