الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة الغربية لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

آية الجارحي

 قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير والمشرف على قطاع الاسكان والمرافق، وبرئاسة المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بزيارة إلى محافظة الغربية لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات، يرافقه المهندسة رانيا محمد منير، رئيس الإدارة المركزية للإسكان بالقطاع، وبعض قيادات قطاع الإسكان والمرافق. 

تأتي الزيارة استكمالاً لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظات أو التابعة لجهات الدولة المختلفة.

وقد بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الغربية، وتم مناقشة كل ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وكافة المشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف علي تنفيذها.

ثم التقى وفد قطاع المرافق، اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتم استعراض مشروعات الإسكان بالمحافظة ومنها تجربة المحافظة في الإحلال والتجديد لعمارات الإيواء العاجل بمنية المحلة الكبرى، وذلك بحضور مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.

ثم قامت مسئولو قطاع المرافق بزيارة بعض مشروعات التي تشرف علي تنفيذها مديرية الإسكان بمحافظة الغربية، ومنها (مشروع إنشاء أبراج سكنية تجارية إدارية بشارع عبد المنعم رياض – طنطا ، ومشروع إنشاء المبني الإداري الجديد لمحافظة الغربية ، ومشروع استكمال مجمع خدمات مرور المحلة الكبرى ، ومشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد ، ومشروع إنشاء عمارات أبو شاهين (23 ، 24) إيواء عاجل بالمحلة الكبرى، ومشروع إحلال وتجديد عمارات 1 ، 2 ، 9 سكن أداري لمصنع الغزل والنسيج ، متابعة أعمال صيانة مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"، وموقع " أبراج الجلاء بطنطا – عدد 3 أبراج سكنية " ) .
 

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

