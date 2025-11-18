أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الاتحاد الأوروبي يريد تقليص الوقت الذي تستغرقه القوات للوصول إلى الحدود الروسية من 45 إلى 3 أيام.

وذكرت الصحيفة "فاينانشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي بصدد تطوير ما يشبه "اتفاقية شنجن عسكرية" والتي من شأنها توحيد اللوائح المنظمة لحركة القوات الأوروبية.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن دول الاتحاد الأوروبي ترصد ما يقرب من 2800 "نقطة ساخنة" في البنية التحتية للنقل تتطلب إصلاحات عاجلة وتم تصنيف 500 مشروع منها كأولوية.

وفي وقت سابق ؛ صرح كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الإستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الخارجية بأن سياسات العزل التي إنتهجها الإتحاد الأوروبي ضد روسيا أدت إلى نتائج عكسية ، حيث تسببت في تدهور إقتصادي داخل دول الإتحاد و وجد نفسه في حالة عزلة .

كما دعا إلى ضرورة تبني خيارات تقوم على السلام و الإزدهار و الواقعية في هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم .