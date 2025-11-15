قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل في بريطانيا بشأن حجم الآثار الإقتصادية لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

ذكر تقرير اقتصادي أن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البريطاني متهم بالمبالغة في الآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإعطاء وزيرة الخزانة راشيل ريفز توقعات "متحيزة أيديولوجيًا".
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة التليجراف ، قدرت هيئة الرقابة المالية في البلاد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقلل الإنتاجية بنسبة 4% على المدى الطويل ، وهي وجهة نظر يعارضها بعض الاقتصاديين المتشككين في الاتحاد الأوروبي.
وكتب اللورد موينيهان، وهو عضو في البرلمان ورجل أعمال من حزب المحافظين، إلى مكتب مسؤولية الميزانية ليطلب من رئيس المكتب ريتشارد هيوز، إعادة تقييم تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو المخاطرة بخفض التوقعات قبل الميزانية.
وفي رسالته، التي اطلعت عليها صحيفة التلجراف، جادل اللورد موينيهان بأن الحكومة أساءت تفسير ادعاء الإنتاجية وأنه يضر بصنع السياسات.
وفي وقت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، توقع مكتب مسؤولية الميزانية أن يؤدي مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض بنسبة 15% في الواردات والصادرات، ما سيكون له تأثير غير مباشر على الإنتاجية.
ويجادل الاقتصاديون بأن الإنتاجية البطيئة لبريطانيا ، والتي زادت بأقل من 10 في المائة في السنوات الثماني عشرة الماضية ، تمثل تحديًا طويل الأجل للاقتصاد.
وخفض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته للإنتاجية هذا العام، ما أدى إلى زيادة حجم الثقب الأسود الاقتصادي لبريطانيا.
ومن المتوقع أن تزيد وزيرة الخزانة الضرائب في ميزانيتها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تفسير انخفاض إيرادات الضرائب إلى الخزانة من اقتصاد أقل إنتاجية مما كان متوقعًا.
وهذا الأسبوع، أكدت الخزانة أنها لن ترفع ضريبة الدخل في الميزانية في 26 نوفمبر، على الرغم من تلميح الوزيرة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنها ستضطر إلى خرق تعهد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب على "العمال".
وفي رسالته، جادل اللورد موينيهان بأن توقعات الإنتاجية المتشائمة لمكتب مسؤولية الموازنة قد ساهمت في افتراضاته بشأن الاقتصاد.
وزعم أن الادعاء بانخفاض الإنتاجية بنسبة 4٪ من غير المرجح أن يكون صحيحًا لأن نموذج مكتب مسؤولية الموازنة كان يعتمد على متوسط تنبؤات 10 من المتنبئين المستقلين، والذين افترض بعضهم أن المملكة المتحدة لن تبرم اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
 

