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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوربي يطلق تحالفا جديدا للمساعدة في صد هجمات الحوثيين وحماية الملاحة الدولية

صدى البلد

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمة للمساعدة في صد هجمات الحوثيين وحماية الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

ويأتي هذا تزامنا مع ما كشفت عنه شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أمس الإثنين، التي قالت إن سفينة شحن أمريكية أبلغت عن تعرضها لهجومين منفصلين في غضون ساعتين شرق عدن جنوب اليمن، وذلك بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في خليج عدن قبل إعلان استهدافهم لسفينتين أمريكيتين.

إطلاق المهمة الأوروبية يأتي بعد شهرين من إنشاء واشنطن تحالف بحري لحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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