الاتحاد الأوروبي: نرفض عنف المستوطنين في الضفة الغربية

أدان الاتحاد الأوروبي العنف الذي يمارسه المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية والذي تصاعد خلال الآونة الأخيرة.

عنف المستعمرين في الضفة الغربية

وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يرفض عنف المستعمرين في الضفة الغربية، ويتابع ما يقومون به عن كثب.

وأوضحت كالاس خلال لقائها وفدا إعلاميا فلسطينيا، بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن "هناك الكثير من المناقشات المطروحة على الطاولة حول هذه الممارسات والاعتداءات المرفوضة بالنسبة لنا والتي يقوم بها المستعمرون"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الدبلوماسية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي من أكثر الداعمين للشعب الفلسطيني، من خلال المساعدات والمشاريع وتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

وأكدت كالاس، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أدان وزيري الخارجية والدفاع الإسرائيليين، الهجمات التي يشنها المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية بالإضافة إلى إحراقهم بعض المناطق.

هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

وأدان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين هجمات المستوطنين وإحراقهم قرى فلسطينية، مؤكدا أن أفعال المستوطنين مشينة وتضرنا.

في السياق نفسه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الأجهزة الأمنية لن تتساهل مع المستوطنين العنيفيين.