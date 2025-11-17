إعلامية لبنانية لـ"صدى البلد": "يا بختكم بالمتحف المصري الكبير"

قالت الإعلامية والناقدة اللبنانية رحاب ضاهر، إن المتحف المصري الكبير مبهر من حيث ضخامته وحجمه وترتيبه وطريقة عرض القطع الأثرية النادرة والعظيمة التي تكشف عن حضارة مصر المنيرة عبر العصور.

زيارة المتحف المصري الكبير

وأكدت الإعلامية اللبنانية في تصريحات لـ"صدى البلد" أنها تزور مصر حاليا لتغطية فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وكان من أولوياتها زيارة المتحف المصري الكبير، موضحة أنه على الرغم من الأعداد المتزايدة التي كانت تزور المتحف ، إلا أنه لم يلاحظ أي تأخير أو تعطيل في الدخول والخروج وخلال الزيارة ومعاينة ومشاهدة القطع المختلفة.

الإعلامية اللبنانية في المتحف المصري الكبير

ولفتت ضاهر إلى أن العديد من الوفود المصرية والأجنبية من كل قارات العالم إلى جانب رحلات مدرسية كانت تزور المتحف المصري الكبير، والملاحظ السعادة الغامرة على وجوه المصريين بالذات وكأنهم أعادوا اكتشاف بلادهم في هذا البناء العصري.

وأشارت إلى أن ما لفت نظرها إقبال الشباب من سن 15 إلى 20 عاما على زيارة المتحف، ووقوفهم أمام القطع الأثرية لمعرفة كل المعلومات عنها، وهو أمر يدعو للسعادة أن يقبل هذا الجيل على الاطلاع على ثقافة وتاريخ بلده وحرصه على ذلك، رغم انشغاله بالسوشيال ميديا وغيرها من الأمور.

المتحف المصري الكبير فخر العرب

وأكدت أن المتحف المصري الكبير ليس فخرا لمصر فقط وإنما فخر للعرب كلهم مختتمة حديثها بالقول "يا بختكم".

وقالت إن مصر بلد لا تنام، فالمحال مفتوحة على مدار الساعة والناس في الشوارع بشكل مستمر، وانتقدت الإعلام اللبنانية غلاء الأسعار لبعض السلع التي يحرص السائح على شرائها من مصر ليعود بها ويقدمها هدايا لمحبيه مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الأمر ينعكس على عملية الشراء.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الأول من نوفمبر الجاري المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من ملوك ورؤساء وقادة العالم.