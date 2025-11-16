قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الإفتاء: 3 حالات شرعية تسقط فيها النفقة عن الزوجة وتعتبر ناشزا
وفد الأهلي يقدم واجب العزاء في الراحل محمد صبري - صور
وزير الاتصالات: جذب 15 شركة تُصنع الهواتف المحمولة وملحقاتها في مصر
رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات الاتصالات في مجال التحول الرقمي
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستجدات الأوضاع في غزة: أصوات انفجارات متتالية .. ومستوطنون يقتحمون بلدات بالضفة

غزة
غزة
محمود محسن

شهدت الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة تصعيداً واضحاً في هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، كان أبرزها في بلدة سنجل، وقرية المغير، شمال شرقي رام الله.

مستوطنون يقتحمون بلدات في الضفة.. ويحطمون سيارات الفلسطينيين

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الهجوم على بلدة سنجل وقع عند الثانية فجراً، حيث نفذت مجموعات من المستوطنين اعتداءات متتالية شملت تحطيم كاميرات المراقبة المثبتة على منازل الفلسطينيين، والاعتداء على المركبات، وإحراق 3 سيارات؛ في محاولة لبث الرعب بين السكان، خاصة وأن الهجمات تكررت مراراً خلال الأسابيع الماضية بحسب ما أكدته بلدية سنجل.

وتابعت أن قرية المغير شهدت صباح اليوم سلسلة اعتداءات جديدة استهدفت المزارعين الفلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية، مشيرة إلى أن المستوطنين أقدموا على تحطيم عدد من المحميات الزراعية في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة احتقان متصاعدة يعيشها سكان القرى الشرقية لمحافظة رام الله، الذين يواجهون اعتداءات منظمة تزداد حدة مع غياب أي حماية دولية أو محاسبة للمعتدين.

عراقيل مستمرة.. إسرائيل تغلق الباب أمام مسار حل الدولتين

علق الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، على الجدل الدائر بين المسودة الأمريكية المنتظر التصويت عليها في مجلس الأمن يوم الإثنين، والتي تتضمن إشارة محتملة إلى مسار يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وبين التصريحات المتشددة الصادرة عن وزيري الخارجية والدفاع في إسرائيل، يسرائيل كاتس وجدعون ساعر.

وأكد رفيق، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قراءة هذه التصريحات يجب أن تتم في سياقها السياسي الداخلي، لا سيما أنها تأتي قبل انتخابات داخلية، وتستهدف بالدرجة الأولى طمأنة القاعدة الانتخابية في إسرائيل بأن موقف الحكومة ما زال رافضاً لأي حل يؤدي إلى دولة فلسطينية.

وأوضح رفيق أن السطر الوارد في المسودة الأمريكية، والذي يُلمّح بشكل غامض جداً إلى إمكانية مسببة أو مشروطة نحو مسار سياسي جديد، أثار ردود فعل مبالغاً فيها من المسؤولين الإسرائيليين، مشيرا إلى خوف بعض أطراف اليمين الإسرائيلي من أي صياغة قد تفسر دوليا على أنها انفتاح تجاه الحل السياسي أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة.

أصوات انفجارات لا تتوقف.. قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس بغزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن مجمع الناصر الطبي استقبل صباح اليوم جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين جرى انتشالهم من المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، وهي منطقة تتعرض لقصف شبه يومي من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف جبر خلال رسالة على الهواء، أن طواقم الإسعاف تمكنت من الوصول إلى الموقع رغم خطورة التحرك في ظل استمرار القصف والانفجارات الناجمة عن المدفعية وإطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية المنتشرة في تلك المنطقة.

وأوضح جبر أن المناطق الشرقية لخان يونس، المصنفة كمناطق خط اشتباك مباشر، تشهد منذ ساعات الصباح الباكر إطلاق نار متواصلاً من الآليات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى قذائف مدفعية طالت أيضاً الأطراف الشمالية لمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وأكد أن وتيرة التصعيد في هذه المناطق تزداد يوماً بعد يوم، ما يفاقم من حجم الخسائر في صفوف المدنيين ويعيق وصول الطواقم الطبية.

الضفة الغربية لفلسطين المستوطنين قرية المغير إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

فيديو

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

أزمة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل تهز السوشيال ميديا.. احتجاز وقطع مرافق وهروب الزوج| والحكومة تتدخل

وئام مجدي

وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

مآسي حورية فرغلي

هل السحر اتفك؟.. مآسي عاشتها حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد