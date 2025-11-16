مستجدات الأوضاع في غزة: أصوات انفجارات متتالية .. ومستوطنون يقتحمون بلدات بالضفة

شهدت الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة تصعيداً واضحاً في هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، كان أبرزها في بلدة سنجل، وقرية المغير، شمال شرقي رام الله.

مستوطنون يقتحمون بلدات في الضفة.. ويحطمون سيارات الفلسطينيين

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الهجوم على بلدة سنجل وقع عند الثانية فجراً، حيث نفذت مجموعات من المستوطنين اعتداءات متتالية شملت تحطيم كاميرات المراقبة المثبتة على منازل الفلسطينيين، والاعتداء على المركبات، وإحراق 3 سيارات؛ في محاولة لبث الرعب بين السكان، خاصة وأن الهجمات تكررت مراراً خلال الأسابيع الماضية بحسب ما أكدته بلدية سنجل.

وتابعت أن قرية المغير شهدت صباح اليوم سلسلة اعتداءات جديدة استهدفت المزارعين الفلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية، مشيرة إلى أن المستوطنين أقدموا على تحطيم عدد من المحميات الزراعية في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة احتقان متصاعدة يعيشها سكان القرى الشرقية لمحافظة رام الله، الذين يواجهون اعتداءات منظمة تزداد حدة مع غياب أي حماية دولية أو محاسبة للمعتدين.

عراقيل مستمرة.. إسرائيل تغلق الباب أمام مسار حل الدولتين

علق الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، على الجدل الدائر بين المسودة الأمريكية المنتظر التصويت عليها في مجلس الأمن يوم الإثنين، والتي تتضمن إشارة محتملة إلى مسار يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وبين التصريحات المتشددة الصادرة عن وزيري الخارجية والدفاع في إسرائيل، يسرائيل كاتس وجدعون ساعر.

وأكد رفيق، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قراءة هذه التصريحات يجب أن تتم في سياقها السياسي الداخلي، لا سيما أنها تأتي قبل انتخابات داخلية، وتستهدف بالدرجة الأولى طمأنة القاعدة الانتخابية في إسرائيل بأن موقف الحكومة ما زال رافضاً لأي حل يؤدي إلى دولة فلسطينية.

وأوضح رفيق أن السطر الوارد في المسودة الأمريكية، والذي يُلمّح بشكل غامض جداً إلى إمكانية مسببة أو مشروطة نحو مسار سياسي جديد، أثار ردود فعل مبالغاً فيها من المسؤولين الإسرائيليين، مشيرا إلى خوف بعض أطراف اليمين الإسرائيلي من أي صياغة قد تفسر دوليا على أنها انفتاح تجاه الحل السياسي أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة.

أصوات انفجارات لا تتوقف.. قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس بغزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن مجمع الناصر الطبي استقبل صباح اليوم جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين جرى انتشالهم من المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، وهي منطقة تتعرض لقصف شبه يومي من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف جبر خلال رسالة على الهواء، أن طواقم الإسعاف تمكنت من الوصول إلى الموقع رغم خطورة التحرك في ظل استمرار القصف والانفجارات الناجمة عن المدفعية وإطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية المنتشرة في تلك المنطقة.

وأوضح جبر أن المناطق الشرقية لخان يونس، المصنفة كمناطق خط اشتباك مباشر، تشهد منذ ساعات الصباح الباكر إطلاق نار متواصلاً من الآليات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى قذائف مدفعية طالت أيضاً الأطراف الشمالية لمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وأكد أن وتيرة التصعيد في هذه المناطق تزداد يوماً بعد يوم، ما يفاقم من حجم الخسائر في صفوف المدنيين ويعيق وصول الطواقم الطبية.