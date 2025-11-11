للمرة الأولى بمستشفيات جامعة طنطا.. نجاح جراحة نادرة لاستئصال ورم بالعصب الحائر

أعلن الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن نجاح فريق طبي من قسم جراحة وتداخلات الأوعية الدموية في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لاستئصال ورم بالعصب الحائر لدي سيدة، وذلك للمرة الأولى داخل مستشفيات جامعة طنطا بمستشفى الجراحات الجديد.

انجاز طبي

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، الذي يولي اهتماماً بالغاً بتطوير القطاع الطبي ويقدم دعماً غير محدود لتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات ودفع فرق العمل نحو التميز في الجراحات المعقدة، وإشراف الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديد، والدكتور أحمد إبراهيم مدير عمليات مستشفى الجراحات.

فريق طبي

وضم الفريق الطبي من قسم جراحة وتدخلات الأوعية الدموية كلاً من: الدكتور عمرو أبو رحمه أستاذ ورئيس القسم، و الدكتور عماد سلام، الطبيب السيد عطا، الطبيب هشام فتحي.

وقد استغرقت الجراحة ٦ ساعات داخل قطاع العمليات بمستشفى الجراحات الجديد، وتم خلالها استئصال الورم بنجاح وسط استعدادات وتجهيزات دقيقة.

وأجريت العملية بالتعاون المثمر مع فريق قسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمد شداد، حيث قام قبل الجراحة بثلاثة أيام بإجراء حقن مواد مخثرة للورم عن طريق القسطرة التداخلية، مما ساهم بشكل فعّال في تقليل احتمالات النزيف أثناء الجراحة وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمريضة.

وأوضح الدكتور محمد حنتيرة أن هذه الجراحة تُعد من الجراحات الخطرة والنادرة لما تتطلبه من مهارة عالية في التعامل مع أورام قريبة من الشريان السباتي المسؤول عن تدفق الدم للمخ، بالإضافة إلى أن الورم ينشأ من العصب الحائر المسؤول عن العديد من الوظائف الحيوية بالجسم، مما يزيد من دقة وتعقيد التدخل الجراحي.

وأشار إلى أن المريضة بحالة جيدة الآن وتتماثل للشفاء مع متابعة دقيقة من الفريق الطبي.

إنقاذ حياة المريض

كما شارك في نجاح هذه الجراحة فريق قسم التخدير برئاسة الدكتور صبري أمين أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، وضم الفريق الطبي من أطباء التخدير كلاً من الدكتور منى الغمري، والدكتورة آلاء أبو حجر، والدكتور محمد الشرقاوي.

وأشاد الفريق الجراحي بتميز طاقم التخدير ودورهم في التحكم الدقيق بالعلامات الحيوية والتعامل مع تعقيدات مثل هذه الأورام في منطقة حساسة.

كما شارك في الجراحة طاقم التمريض بقطاع العمليات برئاسة إنجي عادل رئيسة قطاع العمليات.

رصيد مستشفيات جامعة طنطا

وأكد القائم بعمل عميد الكلية أن نجاح هذه الجراحة يُعد إضافة قوية لرصيد مستشفيات جامعة طنطا في إجراء الجراحات النادرة والمعقدة، ويعكس تطور الإمكانيات الجراحية والتقنية بالمستشفى الجديد، فضلًا عن دوره في خدمة المرضى ودعم جهود الدولة في القضاء على قوائم الانتظار.