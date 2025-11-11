قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للمرة الأولى بمستشفيات جامعة طنطا.. نجاح جراحة نادرة لاستئصال ورم بالعصب الحائر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن نجاح فريق طبي من قسم جراحة وتداخلات الأوعية الدموية في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لاستئصال ورم بالعصب الحائر لدي سيدة، وذلك للمرة الأولى داخل مستشفيات جامعة طنطا بمستشفى الجراحات الجديد.

انجاز طبي 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، الذي يولي اهتماماً بالغاً بتطوير القطاع الطبي ويقدم دعماً غير محدود لتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات ودفع فرق العمل نحو التميز في الجراحات المعقدة، وإشراف الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديد، والدكتور أحمد إبراهيم مدير عمليات مستشفى الجراحات.

فريق طبي 

وضم الفريق الطبي من قسم جراحة وتدخلات الأوعية الدموية كلاً من:  الدكتور عمرو أبو رحمه أستاذ ورئيس القسم، و الدكتور عماد سلام، الطبيب السيد عطا، الطبيب هشام فتحي.

وقد استغرقت الجراحة ٦ ساعات  داخل قطاع العمليات بمستشفى الجراحات الجديد، وتم خلالها استئصال الورم بنجاح وسط استعدادات وتجهيزات دقيقة.

وأجريت العملية بالتعاون المثمر مع فريق قسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة  الدكتور محمد شداد، حيث قام قبل الجراحة بثلاثة أيام بإجراء حقن مواد مخثرة للورم عن طريق القسطرة التداخلية، مما ساهم بشكل فعّال في تقليل احتمالات النزيف أثناء الجراحة وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمريضة.

وأوضح الدكتور محمد حنتيرة أن هذه الجراحة تُعد من الجراحات الخطرة والنادرة لما تتطلبه من مهارة عالية في التعامل مع أورام قريبة من الشريان السباتي المسؤول عن تدفق الدم للمخ، بالإضافة إلى أن الورم ينشأ من العصب الحائر المسؤول عن العديد من الوظائف الحيوية بالجسم، مما يزيد من دقة وتعقيد التدخل الجراحي.

وأشار إلى أن المريضة بحالة جيدة الآن وتتماثل للشفاء مع متابعة دقيقة من الفريق الطبي.

إنقاذ حياة المريض 

كما شارك في نجاح هذه الجراحة فريق قسم التخدير برئاسة  الدكتور صبري أمين أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، وضم الفريق الطبي من أطباء التخدير كلاً من الدكتور منى الغمري، والدكتورة آلاء أبو حجر، والدكتور محمد الشرقاوي.

 وأشاد الفريق الجراحي بتميز طاقم التخدير ودورهم في التحكم الدقيق بالعلامات الحيوية والتعامل مع تعقيدات مثل هذه الأورام في منطقة حساسة.
كما شارك في الجراحة طاقم التمريض بقطاع العمليات برئاسة إنجي عادل رئيسة قطاع العمليات.

رصيد مستشفيات جامعة طنطا 

وأكد القائم بعمل عميد الكلية أن نجاح هذه الجراحة يُعد إضافة قوية لرصيد مستشفيات جامعة طنطا في إجراء الجراحات النادرة والمعقدة، ويعكس تطور الإمكانيات الجراحية والتقنية بالمستشفى الجديد، فضلًا عن دوره في خدمة المرضى ودعم جهود الدولة في القضاء على قوائم الانتظار.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا رصيد مستشفيات انجاز طبي إنقاذ حياة مريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

ترشيحاتنا

المتهم

نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

أرشيفية

المحكمة الاقتصادية: عدم الاختصاص في قضية مستريح البيتكوين

وفاة سيدة

التحريات تكشف: رصاصة طائشة السبب في قـ.تل شاب لوالدته بالقليوبية

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

المزيد