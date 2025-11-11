رئيس جامعة طنطا يبحث سبل تعزيز المكانة الدولية في التصنيفات المرموقة

عقد الدكتور محمد حسين محمود رئيس الجامعة، اجتماعا اليوم مع عدد من علماء الجامعة المدرجين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في قائمة ستانفورد، وبحضور الدكتور حاتم السيد أمين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من الأساتذة المتميزين في النشر العلمي والتعاون الدولي، ومنسقي التصنيف الدولي بالكليات، وفريق العمل بالمركز الجامعي للتصنيف الدولي، وذلك في إطار جهود جامعة طنطا المستمرة لتعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية ودعم التميز البحثي والابتكار .

توجيهات رئيس جامعة طنطا

استهل الدكتور محمد حسين كلمته بالترحيب بعلماء الجامعة المتميزين، مثمنًا ببالغ التقدير والاعتزاز إنجازاتهم العلمية والبحثية التي أسهمت في ترسيخ اسم جامعة طنطا على خريطة التميز الدولية، وشدد رئيس الجامعة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا غير مسبوق لدور هؤلاء العلماء في صياغة الرؤية المستقبلية للجامعة في مجالي البحث والابتكار، بهدف تعزيز حضورها في التصنيفات العالمية الكبرى، مؤكداً على التزام جامعة طنطا بمواصلة عقد هذه الاجتماعات بصورة دورية ومستدامة، كجسر أساسي لتعزيز التواصل والاستفادة من خبراتهم القيمة في تطوير سياسات البحث العلمي والتدويل الأكاديمي، مؤكداً أن الجامعة تراهن بشكل كامل على علمائها، بوصفهم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها مسيرة التميز والابتكار والريادة.

من جانبه أوضح الدكتور حاتم أمين أن الاجتماع شهد مناقشات معمقة وثرية تمحورت حول عدد من الأجندات الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة، شملت سبل تعزيز المكانة الدولية لجامعة طنطا، وآليات تحسين جودة النشر العلمي الدولي وتيسير الإجراءات الداعمة له، إلى جانب بحث مقترحات لتفعيل الفرق البحثية متعددة التخصصات داخل الجامعة وتشجيع الباحثين الشباب وطلاب الدراسات العليا على المشاركة في مشروعات بحثية متميزة، كما تطرقت المناقشات إلى تطوير بيئة البحث العلمي والمعامل البحثية، وإنشاء مراكز بحثية نوعية ومراكز تميز، بالإضافة إلى بحث آليات الربط بين البحث العلمي والقطاعين الصناعي والمجتمعي بما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني.

تحسين خدمات المواطنين

وخلال الاجتماع، قدّم الأستاذ الدكتور محمد الششتاوى مدير المركز الجامعي للتصنيف الدولي عرضًا تقديميًا بعنوان "الانفتاح العلمي الدولي كمحرك لتحسين تصنيف الجامعة وتعزيز تنافسيتها العالمية"، تناول فيه دور الشراكات الأكاديمية الدولية وتنمية أواصر التعاون مع الباحثين الأجانب لتعزيز مكانة جامعة طنطا كمنارة علمية إقليمية ودولية.

كما شهد الاجتماع عدد من المناقشات الثرية قدم خلالها علماء الجامعة حزمة من المقترحات المبتكرة لـتفعيل منظومة الابتكار في البحث العلمي، ودعم براءات الاختراع، وتقديم حوافز لإنشاء الشركات الناشئة البحثية التي تخدم بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة، كما أكد العلماء على أهمية تطوير منظومة العلوم البينية، وإنشاء مراكز تميز بحثية متخصصة قادرة على المنافسة ليس فقط على المستويين الإقليمي والعالمي.