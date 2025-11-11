قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
رئيس مجلس السيادة السوداني: ميليشيا الدعم السريع تستخدم الغذاء سلاحًا لتجويع المواطنين
نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي
شوبير يحسم جدل تفاوض الأهلي مع مصطفى محمد
أسامة ربيع في ندوة موسعة بـ الوطنية للصحافة : لا بديل لقناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يبحث سبل تعزيز المكانة الدولية في التصنيفات المرموقة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

عقد الدكتور محمد حسين محمود رئيس الجامعة، اجتماعا اليوم مع عدد من علماء الجامعة المدرجين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في قائمة ستانفورد، وبحضور الدكتور حاتم السيد أمين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  وعدد من الأساتذة المتميزين في النشر العلمي والتعاون الدولي، ومنسقي التصنيف الدولي بالكليات، وفريق العمل بالمركز الجامعي للتصنيف الدولي، وذلك في إطار جهود جامعة طنطا المستمرة لتعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية ودعم التميز البحثي والابتكار .

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

استهل الدكتور محمد حسين كلمته بالترحيب بعلماء الجامعة المتميزين، مثمنًا ببالغ التقدير والاعتزاز إنجازاتهم العلمية والبحثية التي أسهمت في ترسيخ اسم جامعة طنطا على خريطة التميز الدولية، وشدد رئيس الجامعة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا غير مسبوق لدور هؤلاء العلماء في صياغة الرؤية المستقبلية للجامعة في مجالي البحث والابتكار، بهدف تعزيز حضورها في التصنيفات العالمية الكبرى، مؤكداً على التزام جامعة طنطا بمواصلة عقد هذه الاجتماعات بصورة دورية ومستدامة، كجسر أساسي لتعزيز التواصل والاستفادة من خبراتهم القيمة في تطوير سياسات البحث العلمي والتدويل الأكاديمي، مؤكداً أن الجامعة تراهن بشكل كامل على علمائها، بوصفهم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها مسيرة التميز والابتكار والريادة.

من جانبه أوضح الدكتور حاتم أمين أن الاجتماع شهد مناقشات معمقة وثرية تمحورت حول عدد من الأجندات الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة، شملت سبل تعزيز المكانة الدولية لجامعة طنطا، وآليات تحسين جودة النشر العلمي الدولي وتيسير الإجراءات الداعمة له، إلى جانب بحث مقترحات لتفعيل الفرق البحثية متعددة التخصصات داخل الجامعة وتشجيع الباحثين الشباب وطلاب الدراسات العليا على المشاركة في مشروعات بحثية متميزة، كما تطرقت المناقشات إلى تطوير بيئة البحث العلمي والمعامل البحثية، وإنشاء مراكز بحثية نوعية ومراكز تميز، بالإضافة إلى بحث آليات الربط بين البحث العلمي والقطاعين الصناعي والمجتمعي بما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني.

تحسين خدمات المواطنين 

وخلال الاجتماع، قدّم الأستاذ الدكتور محمد الششتاوى مدير المركز الجامعي للتصنيف الدولي عرضًا تقديميًا بعنوان "الانفتاح العلمي الدولي كمحرك لتحسين تصنيف الجامعة وتعزيز تنافسيتها العالمية"، تناول فيه دور الشراكات الأكاديمية الدولية وتنمية أواصر التعاون مع الباحثين الأجانب لتعزيز مكانة جامعة طنطا كمنارة علمية إقليمية ودولية.

كما شهد الاجتماع عدد من المناقشات الثرية قدم خلالها علماء الجامعة حزمة من المقترحات المبتكرة لـتفعيل منظومة الابتكار في البحث العلمي، ودعم براءات الاختراع، وتقديم حوافز لإنشاء الشركات الناشئة البحثية التي تخدم بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة، كما أكد العلماء على أهمية تطوير منظومة العلوم البينية، وإنشاء مراكز تميز بحثية متخصصة قادرة على المنافسة ليس فقط على المستويين الإقليمي والعالمي.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا تحسين خدمات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يدافع عن أفشة: ادعموه بدل ما تهاجموه

بيزيرا

خالد الغندور يدافع عن بيزيرا: مش عارف الوزير ولا عنده مشكلة مع حد

الزمالك

الكاف يخطر الزمالك بموعد مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد