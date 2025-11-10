إصابة 5 أشخاص في حادث انهيار سقف تحت الإنشاء بورشة صناعية بالمحلة

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل إصابة 5 أشخاص في حادث انهيار سقف تحت الإنشاء بورشة صناعية وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بانهيار جزئي في أعمال صيانة وترميم أحدي الورش الصناعية بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم .

تحرك عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطورات الحادث.



وأفادت مصادر أمنية أن الحادث تسبب في إصابة 5 أشخاص بينهم 3 عمال من البناء وخصصت سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الي طوارىء مستشفي المحلة العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.