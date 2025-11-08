قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالتعاون بين الأزهر وجامعة طنطا.. ندوة حول دور المرأة في بناء الأسرة

ندوة توعوية شبابية حول دور المرأة الرائد في بناء الأسرة والمجتمع
ندوة توعوية شبابية حول دور المرأة الرائد في بناء الأسرة والمجتمع
شيماء جمال

نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع جامعة طنطا ندوة توعوية موسعة تحت عنوان: "التاء المربوطة في موقع القيادة".

جاء ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدعم الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم، وضمن فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أطلقه منذ سنوات.

 حاضر خلال الندوة د. أمل محمد عبد الستار، الأستاذ بطب طنطا والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية بجامعة طنطا، ود. أميرة رسلان، عضو. هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ود. بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ود. إبراهيم كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وسط حضور واسع من أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة طنطا.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية للأستاذ الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، عميد كلية التربية جامعة طنطا؛ مُرحِّبًا بالسادة الضيوف وجموع الحاضرين في كلية التربية.

وركزت الندوة على استعراض النماذج النسائية الرائدة التي ذكرها القرآن الكريم، من نماذج تحملت المسؤولية واستطاعت التغلب على التحديات، بما يقدم دروسًا عملية للمرأة المعاصرة في التعامل مع واقعها الاجتماعي.

كما تناولت الندوة نماذج مؤثرة من السنة النبوية، كدور أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها في مشورتها على سيدنا النبي ﷺ يوم صلح الحديبية، ودور السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الهجرة النبوية، مؤكدةً أن الإسلام دافع عن حقوق المرأة وكرامتها.

ولفتت الندوة إلى أهمية كثير من الأخلاق والقيم الدينية والمجتمعية في تعامل المرأة مع المجتمع وتعامل المجتمع معها، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعينها على أداء دورها الأسري والمجتمعي، ونهضة وطنها وأمتها.

كما شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، عبروا خلاله عن تقديرهم لدور الأزهر الشريف ومركزه العالمي للفتوى الإلكترونية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، وتقديم صورة الإسلام الوسطي البعيد عن الغلو والتشدد.

أحمد الطيب شيخ الأزهر تصحيح المفاهيم دعم الوعي المجتمعي التوعية الأسرية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التاء المربوطة في موقع القيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

أرشيفية

لو دفعت أكتر من الرقم ده اعرف إن صاحب المحل بيستغلك.. شعبة الدواجن توضح

علم الروم

باستثمارات 29.7 مليار دولار.. موعد تنفيذ مشروع "علم الروم" في مرسى مطروح

أرشيفية

هل تنجح صفقة علم الروم في خفض سعر الدولار؟.. خبير اقتصادي يجيب

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد