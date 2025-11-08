بالتعاون بين الأزهر وجامعة طنطا.. ندوة حول دور المرأة في بناء الأسرة

نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع جامعة طنطا ندوة توعوية موسعة تحت عنوان: "التاء المربوطة في موقع القيادة".

جاء ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدعم الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم، وضمن فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أطلقه منذ سنوات.

حاضر خلال الندوة د. أمل محمد عبد الستار، الأستاذ بطب طنطا والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية بجامعة طنطا، ود. أميرة رسلان، عضو. هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ود. بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ود. إبراهيم كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وسط حضور واسع من أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة طنطا.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية للأستاذ الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، عميد كلية التربية جامعة طنطا؛ مُرحِّبًا بالسادة الضيوف وجموع الحاضرين في كلية التربية.

وركزت الندوة على استعراض النماذج النسائية الرائدة التي ذكرها القرآن الكريم، من نماذج تحملت المسؤولية واستطاعت التغلب على التحديات، بما يقدم دروسًا عملية للمرأة المعاصرة في التعامل مع واقعها الاجتماعي.

كما تناولت الندوة نماذج مؤثرة من السنة النبوية، كدور أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها في مشورتها على سيدنا النبي ﷺ يوم صلح الحديبية، ودور السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الهجرة النبوية، مؤكدةً أن الإسلام دافع عن حقوق المرأة وكرامتها.

ولفتت الندوة إلى أهمية كثير من الأخلاق والقيم الدينية والمجتمعية في تعامل المرأة مع المجتمع وتعامل المجتمع معها، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعينها على أداء دورها الأسري والمجتمعي، ونهضة وطنها وأمتها.

كما شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، عبروا خلاله عن تقديرهم لدور الأزهر الشريف ومركزه العالمي للفتوى الإلكترونية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، وتقديم صورة الإسلام الوسطي البعيد عن الغلو والتشدد.