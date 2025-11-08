مؤتمر بالأزهر يناقش الجديد في مجال جراحات المناظير

نظم قسم الجراحة العامة بكلية الطب للبنين بالقاهرة مؤتمره الدولي الرابع حول «الجديد في مجال الجراحات التخصصية» برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ صرح بذلك الدكتور سامح جبر، رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب ورئيس المؤتمر.

يأتي ذلك تأكيدا على إسهام ودعم القطاع الطبي بجامعة الأزهر للمنظومة الصحية في الجمهورية الجديدة دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح جبر أن المؤتمر الدولي الرابع لأقسام الجراحة يقام انطلاقًا من رؤية مستقبلية لقطاع الدراسات العليا بالجامعة تهدف لتقديم الدعم الكبير من أجل الإسهام في دعم أهداف التنمية المستدامة والاهتمام ببناء الإنسان وفقًا لرؤية مصر 2030م.

وفي ضوء المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة الإنسان باعتباره حجر الزاوية في منظومة التنمية الشاملة من خلال مجموعة من الجلسات العلمية التي تقام برئاسة عديد من خبراء الجراحة في العالم.

وأعلن جبر أن المؤتمر الدولي الرابع للجراحة يقام بمشاركة خبراء الجراحة من مختلف أنحاء العالم، بجانب مشاركات واسعة من كليات الطب بالجامعات المصرية، بجانب مشاركات كبيرة من أساتذة الجراحة بكلية الطب العسكري وأطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

وأشار إلى أن المؤتمر يتناول أحدث الأبحاث العلمية في مجال جراحات المناظير المتقدمة.

واعلن جبر أنه أقيم على هامش المؤتمر عديد من ورش العمل التخصصية التي تهدف لثقل مهارات شباب الأطباء، وتعكس حرص واهتمام كلية الطب للبنين بالقاهرة بالتعليم الطبي المستمر من أجل تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة العلمية عن طريق المؤتمرات خاصة مع تنوع المشاركات لخبراء الجراحة على مستوى العالم.

وأشار جبر إلى أن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع بدأت بورش عمل في مستشفى الحسين الجامعي، لافتًا إلى أنه تم عمل مجموعة من الحالات المرضية وفق أحدث ما توصل إليه العالم في مجال جراحات المناظير المتقدمة، مثل: استئصال القولون بالمنظار، واستئصال المعدة بالمنظار، واستئصال الغدة الكظرية بالمنظار، وجراحات السمنة، وغيرها من الجراحات التخصصية.

وبين جبر أن المؤتمر الدولي الرابع قام عليه فريق عمل من الأساتذة ضم كل من: الدكتور ياسر عامر، سكرتير المؤتمر، والدكتور محمد عرفات، رئيس اللجنة العلمية، بجانب اللجنة المنظمة التي ضمت الدكتور هشام وفقي، والدكتور أحمد عبد العال، والدكتور محمد نافع.

وفي ختام المؤتمر قام الدكتور سامح جبر، رئيس المؤتمر، والدكتور ياسر عامر، سكرتير عام المؤتمر، والدكتور محمد عرفات، رئيس اللجنة العلمية بإهداء درع المؤتمر لقيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة.