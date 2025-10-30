رئيس جامعة طنطا: تسريع تنفيذ خطة الصيانة ورفع كفاءة المنشآت الأكاديمية

استعرض الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا خلال جلسة مجلس الجامعة، خطة الصيانة ورفع الكفاءة للمنشآت الجامعية ذات الاحتياجات العاجلة وتقدير القيم المالية المطلوبة للخطة التنفيذية، وذلك طبقا للتقرير7 المقدم من مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، حيث كان رئيس الجامعة قد كلف المركز بإعداد المقايسات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة بعض المباني، وتمتد الخطة الزمنية للصيانة الشاملة لمدة 3 سنوات، مع الالتزام بإنهاء كافة الاحتياجات العاجلة في العام الأول، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

وأوضح الدكتور محمد حسين أن الجامعة تولي أهمية قصوى لملف صيانة ورفع كفاءة المنشآت الجامعية، بهدف تعظيم الاستفادة منها في دعم العملية التعليمية والبحثية وتقديم الخدمات المجتمعية، وضمان الحفاظ على أصول الجامعة البنائية في صورة تليق بمكانتها الأكاديمية، مع تحقيق الاستدامة التشغيلية والبيئية، مؤكداً أن هذه الخطة تؤكد الالتزام بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومستدامة لأبنائنا الطلاب ومنتسبي الجامعة، مع التشديد على تنفيذ أكواد الاتاحة للطلاب ذوي الإعاقة بكافة المنشآت، مقدما الشكر للدكتور احمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة ورئيس مجلس ادارة مركز البحوث والاستشارات الهندسية.

وكان الدكتور حسني دوير، مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية بجامعة طنطا قد قدم عرضاً شاملاً خلال مجلس الجامعة، حول الخطة التنفيذية لصيانة ورفع كفاءة منشآت الجامعة، وذلك وفي إطار جهود الجامعة للحفاظ على أصولها وتطوير بنيتها التحتية، وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة تشمل أعمال الصيانة الضرورية في المجمع الطبي ومجمع سبرباي، على أن يتم استكمال باقي كليات ومنشآت الجامعة ضمن المرحلة الثانية.