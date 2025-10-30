قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه
فى مشادة مع زميلها .. معلمة تفقد وعيها بمدرسة فى بنها
عيش التجربة مجانا .. التقط صورتك التذكارية في المتحف المصري الكبير
خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا
تشكيل هجومي | بيراميدز يحشد القوة الضاربة المتوقعة بـ إياب التأمين الإثيوبي
حكم تأخير صلاة الفريضة لعدم الاغتسال من الجنابة .. الموقف الشرعي
وزيرة التضامن تكرم آباء يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء ودعم الأسرة
القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا
محافظات

رئيس جامعة طنطا: تسريع تنفيذ خطة الصيانة ورفع كفاءة المنشآت الأكاديمية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

استعرض الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا خلال جلسة مجلس الجامعة، خطة الصيانة ورفع الكفاءة للمنشآت الجامعية ذات الاحتياجات العاجلة وتقدير القيم المالية المطلوبة للخطة التنفيذية، وذلك طبقا للتقرير7 المقدم من مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، حيث كان رئيس الجامعة قد كلف المركز بإعداد المقايسات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة بعض المباني، وتمتد الخطة الزمنية للصيانة الشاملة لمدة 3 سنوات، مع الالتزام بإنهاء كافة الاحتياجات العاجلة في العام الأول، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

وأوضح الدكتور محمد حسين أن الجامعة تولي أهمية قصوى لملف صيانة ورفع كفاءة المنشآت الجامعية، بهدف تعظيم الاستفادة منها في دعم العملية التعليمية والبحثية وتقديم الخدمات المجتمعية، وضمان الحفاظ على أصول الجامعة البنائية في صورة تليق بمكانتها الأكاديمية، مع تحقيق الاستدامة التشغيلية والبيئية، مؤكداً أن هذه الخطة تؤكد الالتزام بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومستدامة لأبنائنا الطلاب ومنتسبي الجامعة، مع التشديد على تنفيذ أكواد الاتاحة للطلاب ذوي الإعاقة بكافة المنشآت، مقدما الشكر للدكتور احمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة ورئيس مجلس ادارة مركز البحوث والاستشارات الهندسية.

وكان الدكتور حسني دوير، مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية بجامعة طنطا قد قدم عرضاً شاملاً خلال مجلس الجامعة، حول الخطة التنفيذية لصيانة ورفع كفاءة منشآت الجامعة، وذلك وفي إطار جهود الجامعة للحفاظ على أصولها وتطوير بنيتها التحتية، وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة تشمل أعمال الصيانة الضرورية في المجمع الطبي ومجمع سبرباي، على أن يتم استكمال باقي كليات ومنشآت الجامعة ضمن المرحلة الثانية.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

صورة أرشيفية

محافظ شمال سيناء يطلع السفير الفرنسي بالقاهرة على جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط كبيرة لتقديم الخدمات للمصابين في غزة

يونيسف

يونيسف: 130 ألف طفل في الفاشر السودانية معرضون لخطر كبير جراء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

