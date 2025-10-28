محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمواقف طنطا خلال ساعة الذروة.. الجندي يطمئن على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ويتحدث مع المواطنين: «مش هنسمح باستغلال الناس»

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية انتظام حركة النقل ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا عقب تحريك أسعار الوقود، في جولة ميدانية مفاجئة داخل مواقف مدينة طنطا خلال ساعة الذروة، مؤكدًا أن الهدف من النزول الميداني هو الاطمئنان على استقرار المنظومة وضمان عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

توجيهات محافظ الغربية

وتجوّل المحافظ داخل المواقف بين المواطنين والسائقين، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، ومتفاعلًا معهم في حوار مباشر يعكس حرصه على المتابعة من أرض الواقع. ووجّه المحافظ حديثه إلى السائقين قائلاً: «اللي بيراعي ربنا في شغله ربنا بيبارك له، وحط نفسك مكان المواطن اللي راكب وبيسعى على لقمة عيشه»، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة وعدم السماح بأي تجاوز أو استغلال في حق المواطن.

وأكد اللواء الجندي أن التعريفة الجديدة معلنة بوضوح داخل جميع المواقف من خلال لافتات إرشادية تتضمن خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة، لضمان الشفافية الكاملة ومنع أي لبس أو تلاعب. كما أوضح أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتابع على مدار الساعة تقارير الانضباط من جميع المراكز والمدن والأحياء، تنفيذًا لتوجيهاته المستمرة بتكثيف المرور الميداني والتأكد من استقرار الخدمة وانتظام حركة النقل داخل المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وشدد محافظ الغربية على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، وأن تطبيق القانون يتم فورًا ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأجرة أو الامتناع عن التحميل، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وضمان استقرار الخدمات دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

ووجّه “الجندي” رسالة شكر وتقدير للمواطنين على وعيهم وتعاونهم المستمر مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن هذا الوعي يعكس روح المسؤولية والانتماء الوطني لدى أبناء الغربية، قائلاً: «كل مواطن بيرفض المخالفة أو بيبلغ عنها شريك حقيقي في الحفاظ على الانضباط».

كما دعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة للتلاعب بالتعريفة أو رفع الأجرة من خلال الأرقام المخصصة أو عبر مبادرة «الغربية بتتغير بيكم»، مشددًا على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها على الفور وبمنتهى الجدية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية مستمرة يوميًا، وأن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والرقابية تعمل على ترسيخ الانضباط داخل منظومة النقل، حفاظًا على استقرار الخدمات وتحقيقًا لمبدأ العدالة وراحة المواطن.