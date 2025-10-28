إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارتين بالغربية

شهد الطريق الدولي "طنطا ـ كفر الشيخ " بمحافظة الغربية اليوم إصابة 6 أشخاص في واقعة تصادم وانقلاب سيارتين ملاكي بالأراضي الزراعية بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارتين ملاكي بطريق "طنطا _ المحلة" بسبب السرعه الزائدة بنطاق دائرة المركز.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

تسيير حركة الطريق

كما تم الدفع باوناش لرفع اثار الحادث وإعادة تسيير حركة النقل والمواصلات بنطاق مدخل قرية نواج .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.