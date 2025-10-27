بطول 400 متر .. الانتهاء من أعمال رصف طريق محلة موسى بكفر الشيخ | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال رصف طريق قرية محلة موسى بطول 400 متر، التي تستهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ استمرار تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير بجميع المراكز وفقًا لأولويات الاحتياج والخطة الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق ودعم جهود التنمية، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ لضمان استدامة الأعمال وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الطريق يُعد أحد المحاور الحيوية التي تخدم أهالي قرية محلة موسى والقرى المجاورة، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتحسين السيولة المرورية، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الخدمات والمصالح الحكومية.