إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الحلم.. وليد خليل يكشف عن مشروعه الاستثماري للنهوض بغزل المحلة بقيمة 4 مليارات جنيه

رباب الهواري


أكد المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، أن هناك مشروعا استثماريا جار العمل عليه في الوقت الحالي سيكون مصدر دخل رئيسيا للنادي في الفترة القادمة.


وقال خليل ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" قبل انضمامي لشركة الكرة، كنت أدعم غزل المحلة كمحب، وفي عام 2019 كنت راعي للنادي وساهمنا في صعود الفريق للدوري الممتاز وأنا مشجع درجة تالتة".
وتابع:" في عام 2023، وزير قطاع الأعمال طلب مني تولي رئاسة النادي، ولكني طلبت منه عمل شركة للكرة وتم طرح الأسهم، وأنا وشريكي نمتلك 75 %، وغزل المحلة 25%".
وشدد:" طورنا الاستاد وجميع الأرباح تتواجد في الشركة للصرف على فريق الكرة، ووضعنا خطة وعملنا دراسة جدوى، ونسعى لعمل مؤسسة اقتصادية للنادي".
وأضاف:" نمتلك حق انتفاع حق الاستاد والملاعب الفرعية لمدة 25 عام، ولكن لنا نسبة 75% من الإيردات من قطاع الناشئين وفريق الكرة".
وأوضح: هناك مشروع نجهز له سيتم عمله في الأرض الخاصة بالنادي لاستغلال 35 فدان بمحيط استاد غزل المحلة، للاستثمار فيه، سيكون فيه نادي اجتماعي باشتراكات يتواجد فيه جميع الأنشطة الرياضية، بجانب عمل فندق نظرصا لعدم تواجد أي فنادق في الغربية".
وأردف:" سيكون هناك مدرسة رياضية، ومركز علاج طبي يخدم أهالي الدلتا، وتكلفة المشروع تصل لـ4 مليار جنيه، بجانب وجود مول ترفيهي وأكاديميات".
وشدد:" وضعنا خطة لعمل فرع لنادي غزل المحلة في القاهرة، وذلك ليكون مصدر دخل أساسي للنادي، خاصة وأنه النادي ليس له موارد".
وزاد:" الأهلي المنظومة الوحيدة الاستثمارية الناجحة في مصر، ونسعي للاستفادة من تجربتهم".
واستطرد:" المشروع متكامل ونطلقة عليه (الحلم)،  المشروع تم تعطية ولا نعرف السبب، خاصة وأن الرئيس السيسي يدعم الاستثمار والمستثمارين".
وتابع:" حصلنا على وعد بتيسير الأمر، خاصة وأن شركة الكرة هي من ستتولي الصرف على المشروع، ونحتاج مليار لبداية العمل في المشروع، والعائد سيعود بعد سنة ونصف أو عامين".
واضاف:" فعلنا المستحيل لاتمام المشروع، وأتمنى من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة التدخل للمساعدة في تنفيذ المشروع، الذي سيكون مصدر دخل لغزل المحلة مدى الحياة".

