بعد تردد أنباء مفاوضات الأهلي.. غزل المحلة يجدد تعاقده مع يحيى زكريا لمدة 4 مواسم

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، تجديد تعاقد اللاعب يحيى زكريا لمدة 4 سنوات جديدة، ليواصل مسيرته مع زعيم الدلتا حتى عام 2029.

ويأتي هذا التجديد في إطار خطة النادي بالحفاظ على العناصر الأساسية، ودعم استقرار الفريق الأول، وفق رؤية تهدف إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة خلال المواسم المقبلة.

وكان قد ترددت أنباء عن اقتراب تعاقد الأهلي مع اللاعب خلال الفترة المقبلة في ظل ما أظهره اللاعب من مستوي مميز خلال المباريات الأولي من بطولة الدوري.

وأشاد الجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عبد العال بما يقدمه اللاعب من التزام وجهد كبير داخل الملعب، مؤكدًا أنه أحد العناصر الواعدة التي يعوّل عليها النادي في المستقبل القريب.