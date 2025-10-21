برشلونة يستعيد توريس قبل الكلاسيكو ويستعد لأولمبياكوس في دوري الأبطال

استعاد نادي برشلونة بقيادة مديره الفني الألماني هَانز فليك أحد عناصره المهمة بعودة فيران توريس بعد تعافيه من الإصابة، وذلك في إطار استعداداته لخوض الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد.

ويخوض برشلونة مساء اليوم الثلاثاء مواجهة أمام أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويأتي ذلك قبل أيام من القمة المرتقبة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، والمقررة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا"، في أول كلاسيكو بموسم 2025-2026.

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة أولمبياكوس عودة فيران توريس بعد غياب بسبب إجهاد عضلي منعه من المشاركة أمام جيرونا في الجولة الماضية، بينما تستمر غيابات عدد من اللاعبين أبرزهم: تير شتيجن، خوان جارسيا، جافي، داني أولمو، ليفاندوفسكي، ورافينها.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا صعبًا على جيرونا بنتيجة 2-1، بعدما خطف هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة، ليحافظ على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر.