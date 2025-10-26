قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
محافظات

الدقهلية..ضبط نفايات طبية ونفايات صلبة داخل مخزن بمدينة محلة دمنة

همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة مختلف القطاعات ميدانيًا للتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لحماية البيئة والصحة العامة، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي ممارسات أو مخالفات تمثل خطرًا على حياة المواطنين أو تضر بالبيئة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

وذلك حرصًا من المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والتصدي لأي ملوثات صحية أو بيئية، قامت لجنة مشتركة برئاسة الدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وضمّت في عضويتها كلًا من،الدكتورة حنان فهمي مدير وحدة النفايات الطبية بمديرية الشؤون الصحية، والعقيد أحمد المغير مدير عام شرطة المسطحات المائية بالمنصورة، والمهندس أسامة الشلقاني من الإدارة العامة، ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة محلة دمنة، وفهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وقد قامت اللجنة بالمرور الميداني على مدينة محلة دمنة، حيث تم معاينة أحد المواقع المستخدمة في تجميع وفرز نفايات طبية ومخلفات صلبة متمثلة في البلاستيك وخلافه، وتبين وجود مخزن مخالف يتم فيه التعامل مع هذه النفايات بطرق غير آمنة.

وتم ضبط كافة النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق الآمنة من خلال مديرية الشؤون الصحية، كما تم ضبط وتشوين باقي المخلفات الصلبة ونقلها للتخلص الآمن منها عن طريق مصنع تدوير المخلفات المختص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية باستمرار حملات المتابعة الميدانية المكثفة في جميع المراكز والمدن، للحفاظ على المظهر البيئي والحضاري، وضمان بيئة نظيفة وصحية وآمنة لأبناء محافظة الدقهلية.

الدقهلية محافظ محلة دمنه مركز

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

