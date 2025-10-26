قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعدم وجود صفة .. رفض دعوى مواطن لإلغاء ترشح «القائمة الوطنية من أجل مصر»
يحدث في الزمالك .. ميركاتو يناير والسوبر يحسمان مصير فيريرا وجون إدوارد
إحباط في إسرائيل.. وأمريكا: لا تعاقبوا حماس
مدبولي: النصر للبترول تواصل تطوير مصافيها التاريخية لتعزيز الأمن الطاقوي
أحمد كجوك: 4 أولويات مالية ترسم المسار الجديد للاقتصاد المصري
الصين تشيد بدور مصر في إفريقيا والعالم العربي وتوسع استثماراتها بقيمة 7 مليارات دولار
ميناءا بورسعيد والإسكندرية يتصدران أفريقيا في تصنيف أفضل 100 ميناء عالمي
سفير أوزبكستان بالقاهرة: المتحف المصري الكبير هدية للعلماء ومحبي الثقافة في العالم
اندلاع حريق ضخم نتيجة انفجار أحد التوربينات في موقع نفطي بالبرجسية بالعراق
رئيس الوزراء يفتتح تشغيل وحدة استرجاع الغازات بالنصر للبترول في السويس
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة "زاد العزة" الـ 58
روسيا تعلن نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي في العالم
محافظ الدقهلية يتفقد موقف جديلة.. ويوجه بتشغيل خطوط باصات جديدة لخدمة المواطنين

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم الأحد موقف سيارات الميكروباص بجديلة، للاطمئنان على انتظام الحركة المرورية للباصات الجديدة خاصة خط جديلة/الجلاء وانضباط الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالتعريفة المقررة.

وكلف محافظ الدقهلية اللواء عمرو عبد الرحمن مدير عام إدارة المواقف، والأستاذ أحمد البنداري مدير التشغيل، بالتنسيق مع العميد حاتم طه مدير إدارة المرور لإتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة لتشغيل خطوط ميكروباص" باصات" جديدة لخدمة المواطنين في مختلف مناطق وقطاعات المدينة والتيسير على المواطنين في الانتقال.

وأكد  "مرزوق" خلال جولته أن المتابعة الميدانية المتواصلة هي الأساس في ضبط الأداء وتحقيق العدالة بين السائقين والركاب، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تجاوز أو استغلال للمواطنين، وأن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بجميع المراكز والمدن.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الهدف من هذه الجولات هو ضمان استقرار المنظومة الخدمية بالمواقف وتحقيق الانضباط الكامل في العمل، بما ينعكس إيجابيًا على راحة المواطنين، موضحًا أن هناك متابعة دقيقة لحركة المركبات داخل المواقف والتأكد من التزام الجميع بالأجرة المحددة.

كما وجه "مرزوق" بضرورة استمرار التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو استغلال، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين يتم بشكل مباشر عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

