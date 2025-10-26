محافظ الدقهلية يتفقد موقف جديلة.. ويوجه بتشغيل خطوط باصات جديدة لخدمة المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد موقف سيارات الميكروباص بجديلة، للاطمئنان على انتظام الحركة المرورية للباصات الجديدة خاصة خط جديلة/الجلاء وانضباط الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالتعريفة المقررة.

وكلف محافظ الدقهلية اللواء عمرو عبد الرحمن مدير عام إدارة المواقف، والأستاذ أحمد البنداري مدير التشغيل، بالتنسيق مع العميد حاتم طه مدير إدارة المرور لإتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة لتشغيل خطوط ميكروباص" باصات" جديدة لخدمة المواطنين في مختلف مناطق وقطاعات المدينة والتيسير على المواطنين في الانتقال.

وأكد "مرزوق" خلال جولته أن المتابعة الميدانية المتواصلة هي الأساس في ضبط الأداء وتحقيق العدالة بين السائقين والركاب، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تجاوز أو استغلال للمواطنين، وأن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بجميع المراكز والمدن.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الهدف من هذه الجولات هو ضمان استقرار المنظومة الخدمية بالمواقف وتحقيق الانضباط الكامل في العمل، بما ينعكس إيجابيًا على راحة المواطنين، موضحًا أن هناك متابعة دقيقة لحركة المركبات داخل المواقف والتأكد من التزام الجميع بالأجرة المحددة.

كما وجه "مرزوق" بضرورة استمرار التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو استغلال، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين يتم بشكل مباشر عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .