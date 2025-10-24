محافظ الدقهلية يتابع أعمال رصف وتخطيط شارع الجلاء بتكلفة 32مليون جنيه

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات المعنية، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

وأضاف، أنه يتابع أعمال الانتهاء من تطوير ورصف وتخطيط شارع الجلاء بالمنصورة في المسافة من بوابة الجلاء بشارع جيهان حتى ميدان مشعل، وشملت أعمال الرصف وإقامة أحواض الزرع بالجزيرة الوسطى والتشجير، وأعمدة إنارة ديكورية، والأرصفة، بتكلفة بلغت 32 مليون جنيه بطول 1.8 كيلو متر، كما تم تخطيط تقاطع الجلاء مع جيهان وآداب وأمام بوابة الجامعة بجيهان، وتخطيط نقط عبور المشاة.

وأوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة، أن أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء بالمنصورة، جرت تحت إشراف المهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق، والمهندس سامح نوار وكيل المديرية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2026.