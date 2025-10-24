إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق “دملاش - جمصة” المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة يفيد بإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق دملاش جمصة.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص باصابات متفرقه وهم:

كمال محمد كمال 18 عاما مقيم بلقاس وإصابته ما بعد الارتجاج ؛ جرح قطعي بالوجه والرقبة جرح قطعي بالشفة، مروان أحمد يحيي 15 عاما مقيم، أحمد ماهر المنصورة وإصابته ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم .

كما أصيب أحمد رضا محمد ضيف 16 عاما مقيم ميت بدر خميس وإصابته ما بعد الارتجاج و كسر بالضلوع، ومهند محمد عبد الوهاب 17 عاما مقيم ميت بدر خميس وإصابته ما بعد الارتجاج، وكسر بالقدم اليسرى.



تم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة



