محافظ الدقهلية يشدد على تكثيف النظافة ورفع كافة الإشغالات في نبروه

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحالة العامة للنظافة والإشغالات والانضباط بشوارع وميادين المدينة، والاطمئنان على سير العمل بالأجهزة التنفيذية، يرافقه الدكتور ابراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه.

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة نبروه، بضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع الإشغالات فورًا من الشوارع والميادين الرئيسية، مؤكدًا على أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين التنفيذيين، لمتابعة الأعمال على الطبيعة والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين.

وخلال جولة محافظ الدقهلية، توقف عند مخزن لتجميع الخردة ووجه لرئيس المدينة بمتابعة التزام المخزن بالحفاظ على النظافة ورفع أي اشغالات أولا بأول، كما شدد على صاحب المخزن بالالتزام بنظافة المكان وعدم تشويهه والحفاظ على المظهر الحضاري، ورفع أي اشغالات وتجمعات يوميا وفي حالة عدم الالتزام يتم اغلاق المخزن على الفور.

كما شدد على الالتزام التام برفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية، وتحسين مستوى الإنارة العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمدينة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف النظافة وتحسين البيئة في جميع مدن وقرى المحافظة.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الهدف من الجولات الميدانية هو الوقوف على احتياجات المواطنين الفعلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن تحقيق بيئة نظيفة ومنظمة يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين من أجل مدينة أ جمل تليق بأبناء الدقهلية.