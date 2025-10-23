قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
الرئيس السيسي يرحب بمشاركة ملك بلجيكا في افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ القاهرة: المتحف المصري الكبير يصون التراث ويسهم في إحياء التاريخ
الرئيس السيسي: نتطلع لمشاركة ملك بلجيكا في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو استهدف موقعاً لإنتاج أسلحة استراتيجية لحزب الله
السيسي: علاقاتنا مع بلجيكا نموذج للشراكة والتعاون من أجل السلام والاستقرار الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشدد على تكثيف النظافة ورفع كافة الإشغالات في نبروه

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحالة العامة للنظافة والإشغالات والانضباط بشوارع وميادين المدينة، والاطمئنان على سير العمل بالأجهزة التنفيذية، يرافقه الدكتور ابراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه.

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة نبروه، بضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع الإشغالات فورًا من الشوارع والميادين الرئيسية، مؤكدًا على أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين التنفيذيين، لمتابعة الأعمال على الطبيعة والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين.

وخلال جولة محافظ الدقهلية، توقف عند مخزن لتجميع الخردة ووجه لرئيس المدينة بمتابعة التزام المخزن بالحفاظ على النظافة ورفع أي اشغالات أولا بأول، كما شدد على صاحب المخزن بالالتزام بنظافة المكان وعدم تشويهه والحفاظ على المظهر الحضاري، ورفع أي اشغالات وتجمعات يوميا وفي حالة عدم الالتزام يتم اغلاق المخزن على الفور.

كما شدد  على الالتزام التام برفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية، وتحسين مستوى الإنارة العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمدينة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف النظافة وتحسين البيئة في جميع مدن وقرى المحافظة.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الهدف من الجولات الميدانية هو الوقوف على احتياجات المواطنين الفعلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن تحقيق بيئة نظيفة ومنظمة يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين من أجل مدينة أجمل تليق بأبناء الدقهلية.

الدقهلبة محافظ نبروه جوله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد