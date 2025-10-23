اصطدم الأتوبيس بسور.. إصابة 4 أشخاص في حادث بالدقهلية

أصيب أربعة اشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي أمام جامعه الدلتا -جمصة بمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسور مبنى.

انتقل ضباط المباحث وسيادات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين اصابه كلا من

صبرى احمد محمد عامر 77 عاما مقيم الاسكندرية، وأصابته بكسر في الركبة اليسرى، وسحجات بالوجه، السعيد محمد حسن علام 50 عاما مقيم الاسكندرية وإصابته بجرح متهتك باليد اليسرى وجرح بالجبهة، و كسر بالركبة اليسرى.

كما أصيب احمد مسعد محمد مرسى 29 عاما مقيم محلة روح طنطا غربية واصابته خلع بالكتف الايمن ، حسام السيد احمد سليمان 52 عاما مقيم الاسكندرية واصابته بسحجات متفرقة بالوجه.



تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة .