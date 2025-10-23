قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين
منظمات أممية: ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصا الأطفال في السودان
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
محافظات

اصطدم الأتوبيس بسور.. إصابة 4 أشخاص في حادث بالدقهلية

حادث تصادم
حادث تصادم
همت الحسينى

أصيب أربعة اشخاص بإصابات  متفرقة اثر وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي أمام جامعه الدلتا -جمصة بمحافظة الدقهلية
تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسور مبنى.
انتقل ضباط المباحث وسيادات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين اصابه كلا من
صبرى احمد محمد عامر 77 عاما مقيم الاسكندرية، وأصابته بكسر في الركبة اليسرى، وسحجات بالوجه،  السعيد محمد حسن علام 50 عاما مقيم الاسكندرية وإصابته بجرح متهتك باليد اليسرى وجرح بالجبهة، و كسر بالركبة اليسرى.
كما أصيب احمد مسعد محمد مرسى 29 عاما مقيم محلة روح طنطا غربية واصابته خلع بالكتف الايمن ، حسام السيد احمد سليمان 52 عاما مقيم الاسكندرية واصابته بسحجات متفرقة بالوجه.


تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.

الدقهلبة الدلتا جمصه

