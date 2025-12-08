بسبب خلافات بينهما.. جامع قمامة ينهي حياة صديقه في البساتين

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على جامع قمامة لاتهامه بقتل صديقه بعدما دفعه ليصطدم بأحد الأعمدة ويتوفى في الحال بمنطقة البساتين.

مقتل جامع قمامة على يد صديقه في البساتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين تضمن ورود بلاغ أفاد بمقتل جامع قمامة في مشاجرة مع صديقه في البساتين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات على جمع القمامة قام خلالها المتهم بالتعدي على صديقه ودفعه على أحد الأعمدة ليلقى حتفه.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.