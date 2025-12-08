تفاصيل حبس المتهم بإنهاء حياة والدة طليقته بالزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهم بقتل والدة طليقته داخل شقتها 4 أيام على ذمة التحقيق فى منطقة الزاوية الحمراء.

تفاصيل الواقعة

وكان تمكن رجال المباحث من القبض على عاطل وراء قتل والدة طليقته، وتركها حتى تعفنت داخل شقتها في الزاوية الحمراء وتم نقل الجثة الي المشرحة.





تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور علي جثة سيدة فى تعفن داخل شقتها فى الزاوية الحمراء ، ونقلت إلى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة طليق ابنتها بسبب خلافات بينهم، وتم ضبط المتورط في الواقعة.