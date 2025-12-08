قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس وتقطيع جثمانها

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس وتقطيع جثمانها أجزاء وإلقاء الأشلاء في شوارع عين شمس وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة 

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحديد هوية المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس وتقطيع جثمانها أجزاء وإلقاء الأشلاء في شوارع عين شمس.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم عين شرطة عين شمس تضمن ورود بلاغ بالعثور على أشلاء أدمية في منطقة منشية التحرير وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على قدمين لـ فتاة وبالقرب منها باقي اشلاء الجسد في مكان آخر وجرى نقل الأشلاء لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وبإجراء التحريات اللازمة توصلت أجهزة أمن القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لهوية المتهم وجاري تحديد خطوط السير وضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس وتقطيع جثمانها إنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس

