أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
الرئيس السيسي يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولة أوروبية تنفيذ خطة ترامب في غزة وجهود مصر في الهجرة
أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب.. تفاصيل
حسام حسن ويورتشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة
مدبولي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
محافظات

أورمان الدقهلية.. إجراء 15,719عملية عيون بالدقهلية

همت الحسينى

نفذت جمعية الأورمان إجراء  (15,719) عملية عيون، للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الدقهلية، منذ بداية عملها بالمحافظة إلى الآن. 

وقالت الدكتورة هالة جودة، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، إن تقديم الخدمات الطبية جاء فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة الدقهلية ، وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم  وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكدة على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه. 

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تنظم شهريا مالا يقل عن 3 قوافل شهرية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنصورة، وأن القافلة الواحده تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وأضاف أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.


جدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف  مريض، واجراء عدد 216 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون،وتسليم عدد (172,878) نظارة طبية لغير القادرين.

الدقهلية محافظ اورمان عيون

