محافظ الدقهلية: متابعة ميدانية لخطوط الباصات السرفيس الجديدة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انتظام العمل بالباصات الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا لدعم منظومة النقل الجماعي بمدينة المنصورة، خاصة بخط جديلة/الجلاء الذي بدأ انطلاقه أمس، الثلاثاء، لخدمة أهالي المنصورة ومنطقة الجلاء.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على انتظام حركة الباصات الجديدة والتزامها بخط السير المقرر وبالأجرة الموحدة 5 جنيهات، مؤكدًا أن تشغيلها جاء نزولًا على رغبة أهالي المنصورة وخاصة منطقة الجلاء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم منظومة النقل الجماعي داخل المدينة، وتوفير وسائل نقل آمنة ومناسبة ومنظمة، تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل شوارع المنصورة، وتمنع تقسيم الخطوط وتكدس الركاب خصوصًا في أوقات الذروة.

ووجّه المحافظ أحمد البنداري، مدير التشغيل بالإدارة العامة للمواقف، بمتابعة انتظام العمل بخطوط السرفيس الجديدة والتأكد من التزام السائقين بالأجرة المحددة والمسار المحدد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للمرور لضمان انسيابية الحركة ومنع أي تجاوزات.

كما شملت الجولة تفقد المحافظ الحالة العامة بالشوارع والميادين بنطاق حي غرب المنصورة، حيث تابع أعمال رفع القمامة اليومية وإزالة الإشغالات بمختلف المناطق، وشملت الجولة شوارع أحمد ماهر والمشاية والجمهورية.

ووجه المحافظ بمصادرة ورفع الإشغالات التي تم ضبطها بشارع السكة الجديدة، وكلف محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق، لرفع جميع الإشغالات بشارع السكة الجديدة للحفاظ على المظهر الحضاري.

وتفقد "مرزوق" كذلك الانتهاء من إصلاح كسر بخط المياه بمنطقة الجلاء، مؤكداً أهمية إعادة الشئ لأصله في أسرع وقت ممكن مع الالتزام بمعايير الجودة والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع.

وخلال جولته، حرص على لقاء عدد من المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيدًا بتعاونهم واستجابتهم الدائمة، ومؤكدًا أن الهدف الأساسي من كل الجهود هو خدمة المواطن وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة وآمنة للجميع.