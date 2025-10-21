محافظ الدقهلية: إغلاق المنفذ الذي لا يعطي فاتورة بيع إلكترونية للمواطنين وإلغاء الترخيص

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من منافذ بيع السلع الغذائية والخضروات والأسماك والمعرض الدائم بالمنصورة، وشدد على إلغاء الترخيص وإغلاق المنفذ الذي لا يعطي فاتورة بيع إلكترونية للمواطنين، وعلى ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وجودة المنتجات المعروضة للبيع، وإتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار والجودة.



وأوضح المحافظ أن منافذ البيع تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل.



وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة تطوير ورفع كفاءة منفذ بيع الأسماك بشارع الجيش ليناسب المظهر الحضاري للمدينة، ومتابعة تخفيض أسعار بيع الأسماك بالمنفذ وفي حالة عدم الالتزام يتم إزالة المنفذ والغاء الترخيص، وذلك بحضور الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة



والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين المترددين على المنافذ واستمع إليهم وأكد لهم، أن السلع المختلفة المعروضة بالمنافذ، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 15%، وناشدهم بالابلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو جودة السلع من قبل المنافذ أو الإمتناع عن إعطاء فاتورة بيع إلكترونية توضح أسعار السلع التي تم شراؤها.



وأوضح أنه إلى جانب منافذ البيع تم إقامة المعرض الدائم بشارع قناة السويس بالمنصورة تلبية لرغبة المواطنين في توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية على مدار الأسبوع، كما تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة، مؤكدا أن المحافظة وغرف العمليات تتلقي أي شكوى من المواطنين بشأن الأسعار بالمعرض الدائم أو منافذ البيع، ونتعامل معها على الفور.