في عيد ميلادها.. قصة لوسي مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ وبكائها بسبب ماجد المصري

تحتفل اليوم الفنانة لوسى بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز الراقصات بالإضافة الى كونها واحدة من أهم الفنانات المتواجدات على الساحة .

وقدمت لوسى خلال مشوارها الفنى من 60 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ولعل أبرزها فيلم سارق الفرح وليالى الحلمية سمارة وولى العهد وزيزينيا وفارس المدينة والحب فى الثلاجة والبحث عن سيد مرزوق.

سارق الفرح

وعلى الرغم من تقديم لوسى عددا كبيرا من الأعمال الهامة فى السينما والدراما التلسفزيونية، إلا أن فيلم سارق الفرح يظل من أهم أفلامها ، حيث قام بإخراجة داوود عبد السيد .

العمل كان مرشح للمشاركة فى بطولته بجانب لوسى الفنان أحمد زكى، إلا أنه إعتذر ثم تم ترشيح الفنان محمد فؤاد الذى اختلف مع زوج الفنانة لوسى على الأجر كونه منتج العمل ، فتم ترشيح ماجد المصرى.

وكشف لوسى فى أحد حوارتها التليفزيونية أنها حين علمت بأن محمد المصرى هو من سيقوم ببطولة العمل أمامها بكت ، نظراً لأنه علاقتهم لم تكن وطيدة خلال تلك الفترة، حيث كان يعملان فى أحدى الاماكن إذ كان يقوم “ المصرى ” بتقديم فقرة غنائية ، بينما تقوم “لوسى”، بتقديم فقرة إستعراضية ، مؤكدة ان علاقتهم توطدت خلال التصوير وأصبحا صديقان.

ليالى الحليمة

أما من فى الدراما التليفزيونية فقد قدمت لوسى عدد من الأعمال الهامة مثل ليالى الحلمية وارابيسك وزيزينيا ، وكشفت لوسى عن علاقها بالمؤلف أسامة أنور عكاشة خلال تصوير مسلسل ليالى الحلمية ، حيث أكدت انه أقنع المخرج إسماعيل عبد الحافظ بالعدول عن قرار استبعادها من العمل.

وأضافت لوسى خلال لقاء لوسى خلال حوار تليفويونى، أنه بعد ذلك جمعتها علاقة طيبة للغاية بالمخرج إسماعيل عبد الحافظ حتى انه استعان بها فى بعض الاعمال التى لم تكن من كتابة أسامة أنور عكاشة.

زواج لوسي

الفنانة لوسى متزوجة من رجل الأعمال سلطان الكاشف، ولديهما ابن واحد هو فتحي ، ويقوم باستكمال دراسته حالياً خارج مصر .

قدمت لوسى خلال مشوارها الفنى الفوازير ابرزها فوازير أبيض وأسود ، بالإضافة الى عدد من الأغانى بصوتها سواء فى فيديو كليب أو داخل أفلام سينمائية .