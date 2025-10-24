قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد رئيس كولومبيا بسبب تجارة المخدرات
قبل تشكيلها.. اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ
أحمد سعد يشعل الأجواء في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
منتخب مصر لليد يهزم البرازيل ببداية مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قيادي آخر من حزب الله في جنوب لبنان
روحي تنسحب .. نقيب أطباء الغربية ينعى ابنته بكلمات مبكية بعد وفاتها بالسرطان
حقيقة ظهور كوبرا في الغربية.. مفاجأة يكشفها المزارعون
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
محافظات

الدقهلية: 339 محضرا في حملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمخابز

حملة تمونية
حملة تمونية
همت الحسينى

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حملات تموينية مكثفة ومتابعات ميدانية متواصلة شملت الأسواق والمخابز ومحطات المواد البترولية ومستودعات البوتجاز على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وأكد  اللواءطارق مرزوق محافظ الدقهلية على استمرار الجهود في متابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز والبوتجاز، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للتلاعب أو تهريب المنتجات البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الفور تجاه المخالفات.

وأسفرت الحملات على مدار ثلاثة أيام عن تحرير 339 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك في إطار خطة مكثفة لحماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات مخالفة للقانون، حيث تمكنت من ضبط 600 لتر سولار تم التصرف فيها دون وجه حق، و10 أسطوانات غاز مملوءة تم استخدامها أو بيعها بأزيد من السعر الرسمي وفي غير الغرض المخصص لها.

وفي م

جال الأسواق أسفرت عن تحرير 95 محضرًا متنوعًا، من بينها 45 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و14 محضرًا للبيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى مخالفات عرض سلع منتهية الصلاحية وعدم وجود فواتير للسلع المعروضة، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.

وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط كميات متنوعة من السلع المجهولة المصدر والمخالفة، تضمنت 10 جراكن زيت مجهول المصدر، و50 كيس مقرمشات بدون ترخيص، و1248 قطعة صابون، و252 برطمان كريم، و30 كجم دواجن، وصفيحة جبنة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المضبوطات.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 244 محضرًا تموينيًا لمخالفات تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وإنتاج خبز غير مطابق، وعدم نظافة، وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج.

الدقهلية حملات محافظ البنزين

عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
صحة الشرقية
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
