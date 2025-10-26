محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عيادة التأمين الصحي بجديلة بمدينة المنصورة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على العيادة، وذلك استمرارا لجولاته الميدانية اليوم لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد المحافظ على استمرار الالتزام الكامل بمواعيد الحضور والانصراف لكافة أفراد الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالعيادة، لضمان انضباط العمل وسرعة تلبية احتياجات المرضى، مؤكدًا على حسن استقبال المواطنين وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم في بيئة آمنة ومُنظمة.

وتفقد المحافظ أقسام العيادة المختلفة، واطمأن بنفسه على توافر الأدوية اللازمة، خاصة حقن "الأنسولين" اللازمة للمرضى والمترددين، حرصًا على سلامتهم، موجّهًا بضرورة استمرار متابعة توفير جميع أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، وسرعة التعامل مع أي نواقص قد تظهر لضمان استمرارية الخدمة بالمستوى اللائق.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة شكواهم ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء الدائم بمستوى الخدمات الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

كما وجّه المحافظ، الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحي بالدقهلية، بضرورة تكثيف المتابعة اليومية والمرور المستمر على العيادات والمستشفيات التابعة، للتأكد من انتظام العمل وجودة الأداء، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات تواجه المنظومة الصحية.

واكد المحافظ أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.