لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
وزير الري: الوزارة نفذت مشروعات كبرى لتعزيز التعامل مع تغير المناخ
موعد مباراة مصر والمغرب ببطولة العالم لليد تحت 17 سنة
ترامب: وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات إف 35
خلال مرور مفاجئ.. وزير الإنتاج الحربي يطمئن على سير العملية الإنتاجية بمصنع 99 الحربي
ضبط لص سرق كابلات كهرباء و20 جوز حمام من شقة سكنية بالمحلة الكبرى
ترامب: الولايات المتحدة تحظى اليوم باحترام كبير من دول العالم
رئيسة وزراء اليابان: نشكر القوات الأمريكية على حماية أمن أمتنا والمنطقة
في ذكرى ميلاده.. الأوقاف تستعيد مسيرة الإمام الأكبر طنطاوي وجهوده في نشر الوسطية
محاكمة أب بلا قلب.. اعتدى على ابنته ووالدتها شككت في روايتها فوثقت لها الجريمة بالفيديو
رئيس وزراء فلسطين: إجراء انتخابات قريبا في غزة والضفة الغربية والقدس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط لص سرق كابلات كهرباء و20 جوز حمام من شقة سكنية بالمحلة الكبرى

صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

نجح ضباط مباحث مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل في ضبط لص لسرقته كابلات كهرباء من داخل شقة سكنية بمنزل بقرية المعتمدية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر تداولوا عبر صفحاتهم تمكن اللص من سرقة 20 جوز حمام وكابلات كهربائية من داخل شقة أحد الأشخاص الأمر الذي أثار حفيظة رواد مواقع السوشيال ميديا.


وكان اللواء أسامة الهواري مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة سرقة كابلات كهربائية من شقة مواطن بنطاق قرية المعتمدية بدائرة المركز .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهم 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة المقدم محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

سقوط اللص 


وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب واقعة سرقة الكابلات الكهربائيه من داخل الشقه وبيعها خردة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ضبط لص كابلات كهرباء شقة بالمحلة أمن الغربية

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
زلزال قوي غرب تركيا
حفظ الطعام
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
المزيد

