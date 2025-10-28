ضبط لص سرق كابلات كهرباء و20 جوز حمام من شقة سكنية بالمحلة الكبرى

نجح ضباط مباحث مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل في ضبط لص لسرقته كابلات كهرباء من داخل شقة سكنية بمنزل بقرية المعتمدية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر تداولوا عبر صفحاتهم تمكن اللص من سرقة 20 جوز حمام وكابلات كهربائية من داخل شقة أحد الأشخاص الأمر الذي أثار حفيظة رواد مواقع السوشيال ميديا.



وكان اللواء أسامة الهواري مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة سرقة كابلات كهربائية من شقة مواطن بنطاق قرية المعتمدية بدائرة المركز .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهم



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة المقدم محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

سقوط اللص



وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب واقعة سرقة الكابلات الكهربائيه من داخل الشقه وبيعها خردة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.