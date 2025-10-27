ارتباك مروري.. انقلاب سيارة تحمل زيوت بخط طنطا السنطة الجديد| صور

شهد الطريق الزراعي "طنطا ـ السنطة" بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة تعطل حركة النقل والمواصلات نتيجة انقلاب تانكي زيت تابعين لإحدى سيارات النقل، تبلغ سعة كل منهما نحو 500 لتر الامر الذي نتج عنه تسرب كميات كبيرة من الزيت على سطح الطريق وإعاقة الحركة المرورية.

تفاصيل الواقعة



فيما قام المرور بتنظيم حركة السيارات وتحويلها لمسار بديل لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث.

تحرك عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول الواقعة .

كما انتقلت مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة إلى موقع الحادث و قوات مرور السنطة، ووحدات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، لمتابعة الموقف ميدانيًا واتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين الطريق.

كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات مطافىء سعيا في احتواء بقع الزيت وتنظيف الطريق باستخدام الرمال والمعدات المخصصة .



في ذات السياق أعلنت رئيس المدينة أنه لم تقع أي إصابات بشرية، مشددة على سرعة إعادة الطريق إلى حالته الطبيعية، ورفع المخلفات الناتجة عن الحادث بالكامل، حفاظًا على سلامة المواطنين.