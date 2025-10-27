استجابة فورية من محافظ الغربية لشكاوى الأهالي ببرما.. حملات مكثفة وضبط مخالفات بالمخابز

في استجابة عاجلة لتكليفات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان جودة الخدمات المقدمة، نفذت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمخابز برئاسة اللواء محمد عناني، وبالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الصحة، حملة تفتيشية موسعة صباح اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025 بقرية برما التابعة لمركز طنطا، وذلك عقب تلقي عدد من الشكاوى عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية بشأن بعض المخابز بالقرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 مخالفات تموينية وصحية متنوعة، حيث تم في الجانب التمويني تحرير محاضر لمخبزين بسبب نقص وزن الرغيف بمقدار 12 و9 جرامات، إلى جانب ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وآخر مغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، بما يعد مخالفة صريحة لشروط التشغيل. أما من الناحية الصحية، فقد أسفرت جهود اللجنة عن تحرير 4 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بالمخابز، و2 محضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، ليصل إجمالي المحاضر إلى 10 محاضر تم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بشأنها.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هذه الحملة تأتي في إطار نهج المحافظة القائم على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتعامل معها ميدانيًا دون تأخير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع راحة المواطن وضمان حقوقه في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطن اليومي أو تنتقص من جودة الخبز المدعم.

وأضاف “الجندي” أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار الساعة في جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق الانضباط الكامل في المنظومة التموينية ومتابعة الالتزام بالمعايير الصحية والإنتاجية داخل المخابز، مشيرًا إلى أن كل شكوى تصل إلى المحافظة يتم التعامل معها فورًا ومتابعة نتائجها حتى تحقيق الاستجابة الكاملة.

ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى مواصلة تفاعلهم الإيجابي عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والإبلاغ عن أي مخالفات تمس احتياجاتهم اليومية، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة ومتابعة التنفيذ الميداني هما ركيزتا العمل خلال المرحلة الحالية، لضمان رضا المواطن وصون حقه في الحصول على خبز آمن وجودة تليق به.