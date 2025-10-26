القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا

تجردت أم من كل معاني الرحمة والإنسانية وقامت بتعذيب أطفالها من أجل الانتقام من والدهم.

أم تعذب اطفالها

شهدت مدينة طنطا في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تداول مقطع فيديو يكشف شروع أم تجردت من كافة المشاعر الإنسانية بتوثيق أطفالها و تعذيبهما داخل حمام شقتها السكنية الأمر الذي أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي مناشدين جهات التحقيق ومنظمات الدفاع عن حقوق الطفل للقصاص العادل .



صدمة الرأي العام



في المقابل أعطي المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة اعتداء سيدة علي أطفالها داخل الحمام بشقتها بطنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وحبس المتهمة علي ذمة التحقيقات 4 أيام .

تحرك عاجل

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال والدة الأطفال وشهود عيان من الجيران بمحل إقامتها فضلا عن تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا نجحوا في تحديد هوية السيدة عقب تسريبها مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وضبطت كما تم اقتيادها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع واقعة اعتداء سيدة علي اطفالها بنطاق دائرة القسم.

أمن الغربية

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط الام

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد جمعه وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمة وعرضها علي جهات التحقيق .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.