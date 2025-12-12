قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نتائج الحصر العددي في الدائرة الثالثة تكشف المنافسة القوية بين المرشحين بالاقصر

نتائج الحصر العددي في الدائرة الثالثة إسنا تكشف المنافسة القوية بين المرشحين
نتائج الحصر العددي في الدائرة الثالثة إسنا تكشف المنافسة القوية بين المرشحين
شمس يونس

شهدت الدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر دائرة مركز ومدينة إسنا انتهاء اعمال الحصر العددي لفرز الاصوات وذلك وسط متابعة جماهيرية واسعة واهتمام متزايد من اهالي إسنا الذين تابعوا عملية الفرز لحظة بلحظة لمعرفة ملامح المشهد الانتخابي في واحدة من اقوى الدوائر واكثرها تنافسا خلال هذه الانتخابات

وجاءت النتائج الاولية للحصر العددي لتعكس حالة من التنافس الشديد بين المرشحين حيث تصدر المشهد المرشح المهندس “احمد رمضان” الذي حصل على اجمالي اصوات بلغ 27445 صوتا ليكون في مقدمة المرشحين وبفارق واضح عن باقي المتنافسين في الدائرة بينما جاء المرشح “المهندس احمد محمود ابو سوه ” في المركز الثاني محققا 16449 صوتا وتلاه بفارق بسيط المرشح العمدة “فيصل راجح” الذي حصل على 16435 صوتا وهو ما يشير الى تقارب كبير في الاصوات بين المركزين الثاني والثالث ويدل على شدة المنافسة.

وعكست باقي نتائج الفرز حضور عدد من المرشحين الذين حصلوا على نسب متفاوتة من الاصوات حيث جاء المرشح “وائل زكريا” بعدد اصوات بلغ 9908 اصوات بينما حصل “سامح رياض” على 3643 صوتا وجاء “المهندس محمد الوزان” بـ 2655 صوتا كما حصل “بدوي صابر العومي” على 1339 صوتا و"الشاذلي البحيري" على 222 صوتا و"عبدالعليم مصطفى مدني" على 1217 صوتا في حين حصل “محمود الحفني سلطان” على 86 صوتا و"اشرف ابو مسلم “على 63 صوتا و”مدني النجار" على 79 صوتا و"رجب متولي" على 57 صوتا و"محمد عبد المحسن 'على 99 صوتا و"احمد الضبع" على 1560 صوتا

وتؤكد الحصيلة النهائية للاحصاء العددي ان الدائرة شهدت اقبالا واسعا على التصويت وتنافسا قويا بين المرشحين الثلاثة الاوائل .

هذه النتائج تظل نتائج حصر عددي فقط حتى اعلان النتيجة الرسمية واعتمادها بشكل نهائي من اللجنة المختصة لتحديد الفائزين في الدائرة الثالثة إسنا

