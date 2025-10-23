إقبال كثيف من الطلاب الدوليين للتعرف على كليات وبرامج جامعة طنطا

شهد جناح جامعة طنطا بالمعرض الخليجي للتعليم الثامن عشر (18th Gulf Education Exhibition)، والمقام حاليًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إقبالاً كثيفاً من الطلاب والزوار لليوم الثاني على التوالي، وتأتي مشاركة الجامعة تحت مظلة جناح الجامعات المصرية ومنصة "ادرس في مصر"، وذلك في إطار جهودها لتدويل التعليم وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

يترأس وفد الجامعة المشارك الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتورة شهيرة شرف الدين، مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، وقد توافد الطلاب بكثافة للتعرف على البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تقدمها الجامعة، والمزايا التعليمية والبحثية التي تتمتع بها الجامعة والفرص المتاحة للطلاب الوافدين.

أكد الدكتور محمد حسين أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث الدولي تستهدف استقطاب الطلاب الدوليين ودعم السمعة المؤسسية للجامعة، بما يتماشى مع مبدأ 'المرجعية الدولية' الذي تنادي به الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفاً أن جهود الجامعة في مجال تدويل التعليم وزيادة أعداد الطلاب الوافدين واستقطاب الاستثمارات في قطاع التعليم تعزز من الموارد وتخدم التنمية الشاملة للدولة دعما لروية مصر 2030م .

وأضاف رئيس الجامعة أن الوفد المشارك حرص على توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لاستعراض القدرات المادية والبشرية التي تمتلكها جامعة طنطا بما تشمله من برامج اكاديمية متميزة ومواكبة لاحتياجات سوق العمل، وتوفير اماكن مناسبة للإقامة ووسائل الانتقالات والشراكات مع القطاعات الصناعية لتوفير فرص تدريبية للطلاب، بالإضافة الى تجهيز مطبوعات دعائية والتحديث المستمر للموقع الالكتروني لتمكين الطلاب من التعرف على بيئة الدراسة والإقامة في مصر.

وعلى هامش فاعليات المعرض أهدى الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور أحمد سعيد منصور، الملحق الثقافي المصري ومدير المكتب الثقافي والبعثة التعليمية المصرية بسفارة جمهورية مصر العربية بالسعودية، وللدكتور احمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.