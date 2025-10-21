قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
حوادث

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب رميا بالرصاص في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تنظر  الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية صباح اليوم ثاني  جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الشاب احمد مرجان نجل صاحب مطعم ماكولات بحرية ولاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

نظر ثاني جلسات محاكمة 

وكان  محيط مجمع محاكم المحلة شهد وقفة سلمية شارك خلالها العشرات من أفراد أسرة الشاب أحمد مرجان ضحية الغدر رميا بالرصاص رافعين لافتات كتب عليها عدة شعارات أهمها "القصاص القانوني وإعدام الجناة مطلب شرعي"و"عاوزين حق ابننا اللي انضرب بالرصاص " و"نام ارتاح يا احمد العدالة القانونية واجب تحقيقها" .

قرار عاجل 

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بإحالة المدعو "محمد سعد المهيلي" إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه القتل العمد بانهاءه حياة الشاب احمد مرجان نجل صاحب مطعم ماكولات شهير رميا بالرصاص.

كما استندت النيابة العامة في قرارها عقب ورود تقارير الطب الشرعي الخاص للشاب المجني عليه وواقع الإصابات التي لحقت بزملائه .

وأفادت النيابة العامة في قرارها باكتمال كافة صور ونوايا القتل العمد لدي المتهم بحمله للسلاح الناري وتهجمه علي موقع عمل الشاب الضحية وترويع أمن وحياة المواطنين بالطريق العام .

تفاصيل الواقعة 

كما استندت النيابة العامة علي أهمية إثبات تقارير الأدلة الجنائية والطبية حيال تعرض شهود عيان لواقعة إطلاق وابل من النيران وتعرض أحدهم للإصابات في أماكن متفرقة من جسده .

كما اطلعت النيابة الجزئية باول المحلة علي كافة تقارير الفنية من كافة الجهات وعلي رأسها هيئة الطب الشرعي والأدلة الجنائية والتي حددت نوع السلاح الناري و طلقاته المضبوطه مع الجاني.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة أول المحلة جدد حبس المدعو "محمد سعد المهيلي" المدرس المتهم بإنهاء حياه الشاب أحمد مرجان  نجل صاحب ماكولات شهير بالمحلة 15 يوما علي ذمة التحقيقات عدة مرات لحين الاطلاع علي تقرير الطب الشرعي وأخذ أقوال شهود عيان .

وكشفت جهات التحقيق أن مرتكب واقعة قتل نجل صاحب مطعم ماكولات بحريه شهيرة ارتكب واقعته وترصده حال سيره بطريق العام جراء خلافات سابقة مع أسرة الضحية خلال 4 أشهر الماضية  باستخدام الأسلحة النارية وضبط بمعرفة الجهات الأمنية وعرض علي جهات التحقيق بالنيابة العامة .

حبس المتهم الأول 

وكانت  النيابة العامة بنيابة اول المحلة تحت المستشار محمد هيبة وكيل النيابة  وجهت بالحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات واستكمال سماع أقواله في واقعة انهاء حياه نجل صاحب مطعم المأكولات.

كما قررت  النيابة العامة بانتقال فريق من أعضائها لمعاينة موقع الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود عيان .

وباشرت جهات التحقيق دورها في سماع أقوال المتهم بإنهاء حياة الشاب وامرت بمصادرة السلاح المضبوط وسرعة إنهاء تصاريح دفن الشاب وتسليم جثمانه إلي ذويه لدفنه بمقابر أسرته .

وكان محيط مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية شهدت وقت وقوع الجريمة احتشاد المئات من الأسر والعائلات أمام المشرحة عقب مقتل نجل صاحب مطعم مأكولات شهير وإصابة زميله بطلقات نارية علي أيدي نجل "م.ا" بشوارع المدينة العمالية .

كما استمرت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة نجل صاحب مطعم مأكولات شهير رميا بالرصاص أثناء سيره بطريق العام أمام نادي 23 يوليو بمنطقة البندر وتمكن الأهالي من ضبط المتهم بعد مطارده بطول شارع البحر الرئيسي وتم اقتياد المتهم إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة.

سقوط المتهم 

في المقابل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي شاب بحوزته سلاح ناري "طبنجه" عقب انهاءه حياه زميله أثناء سيره بشوارع المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوصول الشاب "احمد مرجان " 23 سنة مصاب بعيار ناري ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى طوارىء مستشفي المحلة العام. 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلى مشرحة المستشفي العام .

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم "م.ن" وبحوزته سلاح "طبنجه" وتم التحفظ على المضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

