قيادي بمستقبل وطن: رهان الرئيس على وعي المصريين في محله

أكد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، جاءت واضحة وصريحة، ووضعت النقاط على الحروف، موضحًا أنها عكست رؤية دقيقة لحالة الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.

وأوضح مسعود أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة، لكن بفضل إخلاص أبنائها الأوفياء من رجال القوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة، تمكنت من تجاوزها والانطلاق في مسيرة بناء وتنمية شاملة تمتد إلى كل القطاعات.

وأضاف أن الرئيس السيسي قدم خلال كلمته توضيحًا شاملًا لجهود مصر في وقف الحرب على غزة، وما تم إنجازه من خلال اتفاق السلام الذي جرى توقيعه في شرم الشيخ، والذي مثّل خطوة مهمة في إحياء القضية الفلسطينية وإعادتها إلى مسارها الصحيح على الساحة الدولية.

واختتم أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن تصريحاته مؤكدًا أن رهان الرئيس على وعي الشعب المصري رهان في محله، إذ أثبتت التجارب الأخيرة وعي المصريين العميق بحجم التحديات وحرصهم على أمن واستقرار وطنهم، وهو ما يجعلنا مطمئنين إلى حاضر مصر ومستقبلها.