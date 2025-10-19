الندوة التثقيفية.. برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحمل رسائل أمل وتفاؤل بمستقبل مصر

أكد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حملت في طياتها رسائل عميقة من الأمل والتفاؤل، مشيدًا بتقدير الرئيس لأبطال حرب أكتوبر الذين أعادوا العزة لمصر، ما يؤكد على وفاء القيادة السياسية بمن صنعوا تاريخ هذا الوطن العظيم.

وأضاف المهندس محمود عصام أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف بوضوح وشفافية حول التحديات التي واجهتها وتواجهها مصر، مؤكدًا أن هذه التضحيات كانت ثمنًا باهظًا للقضاء على الإرهاب الذي لم تنجح دول كثيرة في إنهائه، وهو ما يعكس عظمة صمود الشعب المصري وقواته المسلحة في مواجهة هذه الآفة.

وأوضح النائب أن الرئيس السيسي قدّم تحليلًا عميقًا لخطورة الحروب وتأثيرها المدمر على مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن ساعة الحرب قد تؤخر البلاد سنوات، مؤكدًا أن مصر تعمل جاهدة على إيقاف النزاعات والسيطرة على الأوضاع، وأن اتخاذ قرارات حاسمة تتطلب دراسة متأنية لتجنب تداعيات قد تدمر مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما يعكس حكمة القيادة ورؤيتها الثاقبة في إدارة الأزمات.

ولفت المهندس محمود عصام إلى أن كلمة الرئيس تناولت الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن ما تمر به مصر هو شكل من أشكال الحرب لتغيير الواقع الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومشيرًا إلى التفاؤل الكبير الذي أبداه الرئيس بمستقبل مصر وقدرتها على تجاوز هذه الظروف الصعبة بفضل إرادة الشعب وتحمله، ومذكرًا بأن الحرب ليست فقط بالسلاح بل بالمعرفة والاقتصاد والعلم والوعي والثقة والتحمل.