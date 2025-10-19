قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية
رئيس الوزراء يلتقى مالك أروجلو العالمية لبحث إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الندوة التثقيفية.. برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحمل رسائل أمل وتفاؤل بمستقبل مصر

المهندس محمود عصام
المهندس محمود عصام
محمد الشعراوي

أكد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حملت في طياتها رسائل عميقة من الأمل والتفاؤل، مشيدًا بتقدير الرئيس لأبطال حرب أكتوبر الذين أعادوا العزة لمصر، ما يؤكد على وفاء القيادة السياسية بمن صنعوا تاريخ هذا الوطن العظيم.

وأضاف المهندس محمود عصام أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف بوضوح وشفافية حول التحديات التي واجهتها وتواجهها مصر، مؤكدًا أن هذه التضحيات كانت ثمنًا باهظًا للقضاء على الإرهاب الذي لم تنجح دول كثيرة في إنهائه، وهو ما يعكس عظمة صمود الشعب المصري وقواته المسلحة في مواجهة هذه الآفة.

وأوضح النائب أن الرئيس السيسي قدّم تحليلًا عميقًا لخطورة الحروب وتأثيرها المدمر على مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن ساعة الحرب قد تؤخر البلاد سنوات، مؤكدًا أن مصر تعمل جاهدة على إيقاف النزاعات والسيطرة على الأوضاع، وأن اتخاذ قرارات حاسمة تتطلب دراسة متأنية لتجنب تداعيات قد تدمر مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما يعكس حكمة القيادة ورؤيتها الثاقبة في إدارة الأزمات.

ولفت المهندس محمود عصام إلى أن كلمة الرئيس تناولت الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن ما تمر به مصر هو شكل من أشكال الحرب لتغيير الواقع الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومشيرًا إلى التفاؤل الكبير الذي أبداه الرئيس بمستقبل مصر وقدرتها على تجاوز هذه الظروف الصعبة بفضل إرادة الشعب وتحمله، ومذكرًا بأن الحرب ليست فقط بالسلاح بل بالمعرفة والاقتصاد والعلم والوعي والثقة والتحمل.

محمود عصام مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

ترشيحاتنا

معنى النساء ناقصات عقل ودين

يجب فهمه في سياقه.. أستاذ حديث بالأزهر يوضح معنى النساء ناقصات عقل ودين

صلاة المرأة

ركعتان وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات للمتطهرة من الحيض .. هل تعدل أجر 60 شهيدا؟

«أحكام الضمان في الإسلام» محور مجالس دار الإفتاء بالمحافظات ضمن جهودها لنشر الوعي الديني الصحيح

أحكام الضمان في الإسلام.. محور مجالس دار الإفتاء بالمحافظات

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد