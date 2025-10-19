حزب المستقلين الجدد يطالب بعدم البث المباشر لجلسات الشيوخ لتعزيز هيبة البرلمان

طالب حزب المستقلين الجدد الهيئة الوطنية للإعلام بتسجيل جميع المقتطفات الخاصة بجلسات مجلس الشيوخ قبل إذاعتها، مع منع البث المباشر لجلسات المجلس.

جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله الحزب إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على خلفية الأخطاء التي رآها ملايين المواطنين خلال حلف اليمين الدستوري، حيث وقع نحو 25% من أعضاء المجلس في أخطاء أثناء قراءة اليمين، ما أعطى انطباعًا غير لائق لقيمة المجلس الموقر.

وأكد دكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هذا المطلب يأتي في إطار الحفاظ على خصوصية وقيمة الغرفة الثانية للبرلمان، التي يفترض أن تتمتع بأهلية وكفاءة أعضائها، وقدرتهم على الاضطلاع بمهام المجلس التي ترتكز على وضع استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة ضمن أولويات العمل الوطني.

وأضاف عناني أن الهدف من الطلب هو حماية الهيبة التاريخية للمجلس، ودعم الحياة النيابية والسياسية والتشريعية، بما ينعكس إيجابًا على صورة البرلمان أمام الجمهور الوطني والدولي.